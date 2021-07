Tifo amico dopo il rigore di Jorginho: anche il telecronista arabo esulta per la vittoria dell’Italia contro la Spagna – Il video

Si sa: ogni lingua ha il proprio stile di telecronaca. C’è quello preciso e in solitaria dei telecronisti britannici, il ritmo e le esultanze esagerate dei sudamericani. Poi ci sono i telecronisti del mondo arabo: un’altra scienza fatta di gioia e pura passione per il calcio. È questo lo stile adottato da un giornalista durante la semifinale vinta dall’Italia contro la Spagna. Il match di Euro 2020 è stato commentato con l’entusiasmo e le esultanze folli che contraddistinguono le cronache in lingua araba. E come spesso accade, il filmato sta circolando virilmente sulle piattaforme social come Instagram.

Video: Instagram/@thefakemartinelli

