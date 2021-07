L’Italia supera la soglia del 50% dei vaccinati: in 27 milioni hanno ricevuto prima e seconda dose

Un italiano su due è vaccinato, ha quindi completato il ciclo con entrambe le dosi del farmaco contro il Coronavirus. Secondo quanto emerge dal report del governo, aggiornato alle 17 del 19 luglio, gli italiani immunizzati sono 27.311.228, pari al 50,57% della popolazione over 12. Secondo le stime della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) «il 10-20% della popolazione non si vaccinerà». Tra questi, svettano i giovani che «hanno avuto meno tempo per potersi vaccinare e metabolizzare l’importanza» della vaccinoprofilassi. Il caso più preoccupante è dato dagli over 60, più predisposta a sviluppare sintomatologia grave in caso di contagio. Il presidente Filippo Anelli ha poi spiegato che oltre ai ragazzi e agli over 60 esiste anche un’ulteriore fascia di popolazione restia alla vaccinazione contro il Covid. Per convincerla «bisogna agire con vari mezzi, con esempi e con programmi di comunicazione anche con testimonial».

Leggi anche: