Caldo da record in Sicilia, a Floridia registrati 48,8 gradi: è la temperatura più alta mai avuta in Europa

È un’ondata di caldo africano da record quella che nelle ultime 48 ore sta interessando le regioni meridionali d’Italia, in particolare la Sicilia. Alle 14 di oggi, 11 agosto, è stata registrata a Floridia, nel Siracusano, la temperatura più alta mai avuta in Europa: 48,8°C. Se il dato verrà validato a seguito delle opportune analisi, Floridia avrà battuto il precedente record di 48°C misurato ad Atene il 10 luglio 1977, e avrà superato addirittura il record di 48.5°C a Catenanuova nell’agosto 1999. Ma tutta la Sicilia è in preda alle temperature bollenti: si sono toccati i 47.4°C a Paternò, i 45.4°C a Francofonte, i 45.2°C ad Aragona e i 46°C a Mineo. Restano altissime le temperature anche in Sardegna, che in queste settimane è stata presa d’assalto da numerosi roghi.

A Lentini, altro comune in preda all’afa, il sindaco Saverio Bosco ha firmato un’ordinanza per limitare il numero di persone in giro per le strade nelle ore più calde e salvaguardare anche la salute degli animali. «Dalle 10 alle 19 è vietato passeggiare con i cani ed è vietato anche tenere gli animali nei balconi o nelle terrazze. La Protezione civile e la Croce rossa stanno controllando le persone più deboli e fragili come gli anziani». Proprio nel comune ieri sono stati 4 gli anziani finiti al pronto soccorso perché disidratati.

