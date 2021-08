La gaffe di Enrico Ruggeri: «Al mio concerto niente Green pass, solo il tampone». Ma per la certificazione già basta anche quello

Enrico Ruggeri ha appena promesso ai suoi fan che domani, 14 agosto, si potrà entrare al concerto di Genova senza Green pass. L’annuncio è arrivato con un post, scritto su Twitter. «Una piccola grande vittoria: gli addetti della Croce Bianca effettueranno tamponi gratuiti ai possessori del biglietto». Il cantante ha sottolineato che la stessa proposta l’aveva già fatta lui, un anno fa. «Spero di creare un precedente. A domani». L’entusiasmo per la notizia non è durato molto, perché qualcuno gli ha fatto notare che non c’è niente di rivoluzionario nella sua proposta. Le cose stanno già così: un tampone antigenico negativo al Coronavirus equivale ad ottenere il lasciapassare, ma non a tempo indeterminato come chi si è sottoposto a vaccinazione, ma solo per le 48 ore successive.

