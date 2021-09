Afghanistan, i talebani: «Preso il totale controllo del Panjshir». Cade l’ultima provincia ribelle – Il video

I talebani hanno annunciato di aver preso il «totale controllo» della valle del Panjshir, l’ultimo bastione di resistenza ai militanti islamici, guidato da Ahmad Massoud, nella provincia del Nord-Est dell’Afghanistan. «La provincia del Panjshir, ultima roccaforte del nemico mercenario, è stata completamente conquistata», ha comunicato in un tweet Zabiullah Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico dell’Afghanistan. Al contempo le forze di sicurezza talebane hanno issato la bandiera bianca davanti l’ufficio del governatore del Panjshir. «Con questa vittoria – ha aggiunto il portavoce – il nostro Paese è ora completamente fuori dal baratro della guerra. Alcuni degli insorti sono stati sconfitti mentre i rimanenti sono fuggiti dalla valle». Nel comunicato, Mujahid ha assicura alla popolazione presente nel territorio che «non ci saranno discriminazioni nei loro confronti»: «Voi siete tutti nostri fratelli, lavoreremo al vostro fianco e insieme a voi creare una nazione».

Solo ieri Ahmad Massoud, figlio del “Leone del Panjshir”, assassinato nel settembre 2001 da al-Qaeda, nonché erede della guida del Fronte della resistenza nazionale (Nfr) dell’Afghanistan, aveva lanciato un ultimatum ai talebani, annunciando che che il suo gruppo era pronto a fermare i combattimenti se i talebani avessero interrotto «i loro attacchi e il movimento militare in Panjshir e Andarab». In un comunicato su Twitter, un portavoce del Nfr ha annunciato: «Siamo bombardati da droni pakistani, siamo sotto l’invasione diretta dell’Isi (l’agenzia pakistana di spionaggio, ndr)». E dopo scontri delle ultime ore, l’Nrf ha annunciato che lo storico portavoce di Massoud, Fahim Dashtay, è stato ucciso in un attacco dei talebani, così come l’alto comandante Abdul Wudod Zara.

Foto in copertina: Twitter / @PanjshirProvin1

Leggi anche: