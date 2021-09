Chi è il fisico Giorgio Parisi, il primo italiano a entrare nella lista dei migliori scienziati al mondo

Entrare nella classifica della Clarivate Citation Laureates significa far parte di una cerchia di scienziati tra i più citati al mondo. Il fisico Giorgio Parisi è il primo italiano a farne parte. In molti hanno parlato di questa lista come «anticamera del Nobel» ma è una definizione alquanto fuorviante. Allo stesso modo parlare di Parisi come «candidato al Nobel» non ha molto senso, anche se è più probabile per chi pubblica lavori scientifici di successo ambire a questo prestigioso premio. Attualmente Parisi ricopre diverse cariche di prestigio. È il presidente della classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali presso l’Accademia dei Lincei, è ordinario di Fisica teorica dell’Università la Sapienza di Roma, inoltre è un ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). I lavori che hanno determinato il successo degli articoli scientifici firmati da Parisi riguardano «le scoperte rivoluzionarie relative alla cromodinamica quantistica e lo studio dei sistemi disordinati complessi» ma lo scienziato deve questo traguardo anche ai tanti collaboratori con cui ha lavorato nella sua brillante carriera.

«Sono estremamente soddisfatto – ha commentato Parisi – del riconoscimento dei Clarivate Citation Laureates, anche perché è la prima volta che viene dato a un Italiano un riconoscimento di questa natura è un premio collettivo che si estende a una comunità. Il suo merito va anche ai più di 500 collaboratori che ho avuto, con i quali ci siamo divertiti nel cercare di svelare i misteri della natura. Sono molto contento e onorato per aver ricevuto questo premio prestigioso, non solo per essere stato inserito in una compagnia molto prestigiosa, ma anche per averlo preso lo stesso anno del mio amico Jean-Pierre Chaungeux, il famoso neurologo, socio straniero dell’Accademia dei Lincei».



Parisi è uno dei tre fisici accolti fra i 16 nuovi scienziati della Clarivate Citation Laureates 2021. Assieme a lui Alexei Y. Kitaev e Mark E. J. Newman. Dei 380 membri attuali hanno ottenuto il premio Nobel in 59. D’altra parte, non è certo una passeggiata entrare in questa classifica. Come minimo occorre aver pubblicato degli articoli citati almeno 2.000 volte: solo lo 0,01% della letteratura scientifica peer review dagli anni ’70 a oggi risponde a questi requisiti.

Foto di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Giorgio Parisi e e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’accademia dei Lincei a Roma, 1 luglio 2021.

