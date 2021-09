Il regista tv Massimo Manni trovato morto a Roma: si indaga per omicidio

Massimo Manni, 61 anni, di professione regista televisivo, è stato trovato morto ieri nel suo appartamento a Piazzale Clodio a Roma. Nell’abitazione di Manni sono state trovate tracce di sangue. Per chiarire le cause del decesso il pm di turno Francesco Saverio Musolino ha disposto l’autopsia. Manni lavorava per La7. I familiari sono andati a casa e hanno chiamato la polizia. La porta non era chiusa a chiave, ma sulla serratura non sembrerebbero esserci segni di scasso. Gli esperti della scientifica, accorsi sul posto, hanno rinvenuto diverse tracce di sangue. L’appartamento era in disordine. L’uomo era a terra in camera da letto. Indaga il commissariato Prati. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

