Milano, in migliaia al corteo No Green pass: insulti contro Draghi e Mattarella. Cori a supporto della vicequestora Schilirò – Video e foto

Undicesimo sabato di protesta contro il Green pass a Milano. Almeno 4 mila persone hanno attraversato il centro del capoluogo lombardo per protestare contro l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro dal prossimo 15 ottobre. I manifestanti, scortati dalle forze dell’ordine, si sono trovati dapprima in piazza Fontana, per poi procedere in corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila, Porta Venezia (dove si sono registrati alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine), corso Buenos Aires, per concludere la propria protesta dinanzi alla Stazione Centrale. In capo al corteo i manifestanti avanzavano imbracciando uno striscione con scritto «Educare alla libertà».

ANSA/MATTEO CORNER | Corteo No Green pass con passaggio in piazza Duomo Milano, 2 Ottobre 2021

La manifestazione ha causato numerosi ingorghi stradali nel centro cittadino, nonché la deviazione di numerosi mezzi pubblici di superficie. Gli slogan dei manifestanti restano invariati rispetto alle precedenti proteste: «Giù le mani dal lavoro», «No alla dittatura sanitaria», «Green pass iniezione di tirannia», «La mascherina fa tacere la verità», «Libertà, libertà». Dal corteo si sono levati insulti contro il presidente Mario Draghi, contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella, contro il ministro della Salute Roberto Speranza, contro il ministro Renato Brunetta e contro i giornalisti «infami, servi del potere». A differenza delle precedenti manifestazioni, però, sono apparsi dei cartelli di supporto a Nunzia Schilirò, la vicequestore di Roma che dopo il suo discorso dal palco di piazza San Giovanni a Roma a sostegno dei No Green pass rischia ora il licenziamento.

Le immagini della manifestazione No Green pass a Milano

