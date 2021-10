Inchiesta lobby nera, il fondatore di Fdi Crosetto abbandona Piazzapulita: «Non è giornalismo, ho sbagliato a venire»

«Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo, è un plotone di esecuzione. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado». Così ha detto Crosetto prima di lasciare lo studio

«Ho la sensazione che la cosa sia stata pianificata in anticipo, non c’è stato alcun plotone di esecuzione nei suoi confronti». Sono queste le parole del conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli dopo che il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto ha abbandonato la trasmissione di La7 in diretta, mentre stava andando in onda il dibattito relativo alla cosiddetta lobby nera, emersa con la videoinchiesta di Fanpage, le cui due puntate sono state mandate in onda proprio da questo programma durante nelle ultime due settimane. «Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo, è un plotone di esecuzione. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado», ha detto Crosetto prima di lasciare lo studio. «Non mi dica che è venuto a posta per fare questa scena teatrale», lo ha affrontato Formigli ricordandogli che per tre settimane Piazzapulita ha tentato di invitare la leader di Fdi Giorgia Meloni senza successo. «Si sta facendo passare Fratelli d’Italia come un partito di corrotti – attacca intanto il direttore di Libero Alessandro Sallusti -. Un marziano, se avesse visto la trasmissione, avrebbe pensato che Fratelli d’Italia è un covo di briganti e di corrotti. Il problema è far passare il primo partito di questo Paese come una banda di disperati».

Subito dopo aver abbandonato la diretta, Crosetto si scusa via Twitter per il suo comportamento e invita il pubblico a non dividersi come spesso accade tra tifoserie avversarie. Nel tweet il fondatore di Fdi dice anche di aver preso la decisione di andarsene cinque minuti prima.

Nei minuti successivi al fatto hanno cominciato a circolare sui social i primi meme sulla scena vista su La7. Tra questi, quello che richiama la famosa citazione di Tania Cipollari più volte pronunciata nel programma Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne. «No Maria, io esco» diventa in questo caso: «No Corrado, io esco».

