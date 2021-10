Trieste, Puzzer passa al nuovo presidio No Green pass: «Italiani, unitevi a noi»

Sempre con la divisa da portuale, sempre con il suo cappello grigio calato sulla testa. Dopo le sue dimissioni Stefano Puzzer non è più il leader del Clpt, il coordinamento dei portuali che ha organizzato il presidio del porto di Trieste. In compenso è diventato il leader della protesta dei No Green pass che dopo lo sgombero dal Molo 7 si è spostata in piazza Unità d’Italia, la piazza principale del capoluogo. Da qui Puzzer continua a parlare alla folla dal megafono: «L’obiettivo è che l’Italia risponda e che si unisca ai manifestanti». Sempre da qui ha assicurato che stanno per arrivare in piazza altri portuali che prima avevano aiutato le famiglie a ripartire dopo lo sgombero del Molo 7: «Arriveranno altri fratelli che erano a difendere le famiglie, assicurandosi che ripartissero in sicurezza. Temevamo che uno dei nostri si fosse fatto male ma non è così, siamo contenti».

Secondo le informazioni della questura, cinque manifestanti sono stati fermati questa mattina durante le operazioni per mettere in sicurezza l’ingresso del porto davanti a cui negli ultimi giorni era stato organizzato il presidio. Un agente del reparto mobile della polizia è stato ferito. Intanto si è registrata un’altra aggressione a una troupe Rai, almeno la quarta dell’annuncio della protesta. I manifestanti hanno disturbato contro una giornalista di Rainews 24 che stava iniziando una diretta sotto il palazzo della prefettura. Nonostante i fischi e gli insulti il collegamento è proseguito fino alla fine.

