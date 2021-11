Arrestato un carabiniere a Matera: intascava lo stipendio anche dai clan in cambio di informazioni

Un carabiniere a Matera riceveva uno vero e proprio stipendio fisso dai clan del Metapontino, in Basilicata, per passare all’organizzazione criminale ogni tipo di informazione utile. Per questo è stato arrestato Michele Fico, carabiniere in servizio nella città lucana che avrebbe incassato denaro dal capo clan almeno dal settembre 2015 a novembre 2019. In quei quattro anni Fico avrebbe ricevuto circa 75mila euro. Il carabiniere avrebbe usato quel denaro per scommesse e giochi online, nel tentativo di nascondere l’origine di quei guadagni.

Leggi anche: