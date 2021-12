«Untori dell’ordine»: il monologo di Crozza sugli agenti No vax che ha fatto arrabbiare la polizia – Il video

Forze dell’ordine contro Maurizio Crozza. In un suo monologo su vaccini anti Covid e Green pass, il comico genovese ha apostrofato i No vax presenti tra i poliziotti «Untori dell’ordine». Nella chiusa Crozza ha rincarato la dose, invitando i cittadini a vaccinarsi: «Italiani, vaccinatevi prima che vi contagi la polizia». Immediata la risposta del sindacato Fsp della polizia di Stato che non ha preso per nulla bene quelle parole. «Non ha fatto ridere un’intera categoria, quella degli appartenenti alle forze dell’ordine che, rispettosi della legge, hanno dei diritti come gli altri cittadini, e meritano rispetto», ha detto Valter Mazzetti, segretario generale Fsp, nella nota riportata da Il Giornale. E ancora: «Non c’è ironia che giustifichi un messaggio così orrendo che, sottilmente, alimenta un odioso messaggio di delegittimazione di chi porta la divisa». «Nessuno, neppure per strappare una risata, può insinuare che solo perché si indossa una divisa non si è liberi di scegliere in materie così delicate e costituzionalmente garantite», ha aggiunto. Un monologo presentato a pochi giorni dall’entrata in vigore – 15 dicembre – dell’obbligo di vaccinazione per le forze dell’ordine. «I poliziotti che non sono vaccinati e che vorranno proseguire il servizio si adegueranno se e come potranno perché, a differenza di molti, rispettano la legge». Infine, la chiusa: «È appena il caso di far notare a Crozza che solo gli operatori della sicurezza e pochi altri sono stati obbligati a fare qualcosa rispetto a cui il governo non trova il coraggio di imporsi con tutti».

