Quirinale, verso la doppia votazione. Il centrodestra prova a forzare, il Pd: «Per ora nessun incontro con loro» – La diretta

Il primo voto di oggi è previsto per le 11. In caso di fumata nera molto probabilmente si andrà ad una seconda votazione, prevista per le 17

9.40 Centrosinistra: «Centrodestra non ci ha fatto sapere cosa voteranno»

Nel corso del vertice di centrosinistra si sta discutendo molto del tentativo di forzatura da parte di centrodestra per il Quirinale. La coalizione avversa non ha fatto sapere cosa intenda votare, dicono dalla riunione di M5s, Pd e Leu. Per provare a far saltare la prova di forza, il centrosinistra sta valutando di uscire dall’aula o astenersi.

9.13 – Fonti Pd: «Al momento non sono in programma incontri con il centrodestra»

Il clima dentro la coalizione di governo non è certo quello che precede la scelta di un nome condiviso. Fonti citate dall’agenzia di stampa Ansa chiariscono infatti due cose. La prima è che il centrodestra non ha ancora comunicato il nome che si dovrebbe votare per il Quirinale. Se quindi Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sceglieranno un candidato di bandiera per il centrodestra non è chiaro cosa faranno M5s, Pd e Leu. La seconda notizia che si apprende è che al momento non sono in programma nuovi incontri fra Enrico Letta e i leader di centrodestra.

9.07 – Meloni: «Impossibile decidere»

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha affidato a Twitter una considerazione sull’andamento delle ultime votazioni che rilancia un’idea già citata da altri leader: «La desolazione delle manfrine sull’elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che Fratelli d’Italia sostiene da sempre: 1. Con questo Parlamento è impossibile decidere qualsiasi cosa. 2. Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno». Oggi la prima votazione è prevista per le 11. In caso di nuova fumata nera c’è la possibilità che si vada già in giornata a un nuovo voto.

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Enrico Letta

