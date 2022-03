La denuncia di alcuni soldati russi: «Siamo stati abbandonati per tre giorni senza scorte di cibo» – Il video

Un video pubblicato dal profilo Twitter Liveuamap mostra alcuni soldati russi che denunciano di essere stati abbandonati per tre giorni, prima di essere obbligati a firmare un documento che attesta che non erano nell’esercito già da tempo. Le immagini arrivano dal nord dell’Ucraina, vicino al confine con la città russa Sudzha. Nel video filmato da un militare russo i soldati affermano di essere rimasti per almeno tre giorni al freddo, con pochissimo cibo e gli stivali fradici. «Gli alti ranghi ci hanno lasciati qua e ora cercano di incolpare i loro sottoposti» continua uno di loro. «Avevano detto che sarebbero venuti a prenderci ma non si è presentato nessuno. Questo è l’esercito russo» ha concluso il militare.

Leggi anche: