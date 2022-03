8 marzo, arresti a San Pietroburgo. Le femministe russe: «I fiori? Per le vittime della guerra in Ucraina» – Il video

Nonostante la repressione e la propaganda martellante, la mobilitazione contro l’invasione dell’Ucraina in Russia non si ferma. Dopo l’approvazione della nuova legge «contro le fake news» che impedisce anche solo di chiamare guerra o invasione ciò che accade al confine sud ovest del paese, aggirare i divieti è ancora più difficile. Eppure i tentativi di organizzare manifestazioni di protesta non si fermano. Oggi a San Pietroburgo, l’appuntamento per l’8 marzo si è trasformato in un ritrovo per tutti i pacifisti della città. Ma fin dall’inizio del pomeriggio i tentativi di far partire anche solo un piccolo sit in, nei pressi del Gostny Dvor, sono stati repressi in ogni modo. Prima isolando le poche manifestanti arrivate attorno alle 14 ora locali, poi sequestrando i cartelli e picchiando chi provava a manifestare, come documentano i video circolati sulle chat Telegram e pubblicati dal giornale indipendente The Insider.

Novosibirsk

Per aggirare i divieti, nel resto del paese, le “femministe contro la guerra” hanno deciso di organizzare una protesta più difficile da reprimere: gli attivisti stanno portando fiori sui monumenti che in tutto il paese ricordano la Grande guerra patriottica, ovvero la Seconda guerra mondiale. Nel manifesto che indice l’iniziativa, le proponenti chiedono a chi parteciperà di prepararsi comunque ad essere arrestato.

Non regalateci fiori, meglio uscire e deporli in memoria dei civili morti dell’Ucraina (circa 300 vite perse, ci sono bambini tra loro), contro i quali il nostro Paese ha scatenato azioni militari aggressive. Oppure deporre i fiori già regalati ai monumenti ai caduti: i fiori sono meglio dei proiettili.

Dalle 12:00 alle 16:00, invitiamo tutte a deporre i fiori in qualsiasi monumento della Grande Guerra Patriottica nella vostra città. Le vittime di quella guerra vengono usate spudoratamente dal governo Putin come copertura mentre commette crimini di guerra contro civili di un altro paese. Mostra al popolo ucraino, alle donne e ai bambini dell’Ucraina che stai soffrendo con loro, mostra loro che madri e mogli della Russia non sono pronte ad accogliere i loro figli e mariti in bare di zinco. No, non mostrate solo solidarietà, lottate per fermare lo spargimento di sangue!

Mosca

Dopo l’approvazione definitiva della legge “contro le fake news” sono già state arrestate 13.571 persone.

Krasnodar

Nel biglietto: “Avevo programmato di andare da solo oggi, ma ho incontrato un sacco di persone che la pensano come me”. Monumento alla Patria, Ekaterinburg

Syktyvkar

Regione di San Pietroburgo

Foto dal canale telegram Resistenza femminista contro la guerra. Video da Nexta, The Insider e Resistenza femminista contro la guerra.

