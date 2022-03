Italia horror: gli Azzurri perdono con la Macedonia e sono fuori dal Mondiale

Per la terza volta nella sua storia l’Italia non riesce a qualificarsi per un Mondiale di calcio: in precedenza era successo nel 1958 e nel 2018

L’Italia è fuori dal Mondiale di calcio per la seconda edizione consecutiva. Gli Azzurri sono stati sconfitti dalla Macedonia del Nord nella prima sfida dei playoff. Gli Azzurri di Roberto Mancini hanno perso con il punteggio di 1 a 0: decisivo il gol di Aleksandar Trajkovski. Sarà dunque la Macedonia del Nord a giocarsi la partecipazione ai Mondiali di Qatar nella sfida contro il Portogallo, in programma il prossimo martedì 29 marzo. Nell’altra semifinale i lusitani hanno sconfitto la Turchia con il punteggio di 3 a 1. Per la terza volta nella sua storia l’Italia non riesce a qualificarsi per un Mondiale di calcio: in precedenza era successo nel 1958 e nel 2018.

