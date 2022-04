Strage di Bucha, la veterinaria e debunker Giulia Corsini contesta le tesi dei critici sui cadaveri

Sui corpi trovati a Bucha in Ucraina dopo l’occupazione dell’esercito russo si continua a discutere in ogni modo, fornendo dubbi che potrebbero far pensare a un complotto volto ad attribuire inesistenti crimini di guerra all’amministrazione di Vladimir Putin. Avevamo fornito una disamina delle tesi più diffuse qui. Tra i critici più in vista troviamo il giornalista Toni Capuozzo. Molti, per esempio, si improvvisano anatomopatologi, teorizzando – sulla base delle sole immagini -, che qualcosa non vada nei corpi che si vedono: se si vede del sangue è finto; se non si vede sarebbe strano non averne traccia. C’è il rischio di incappare nel paradosso del cospiratore distratto (un classico che vediamo anche nelle teorie di complotto sull’11 settembre), che scorda di lasciare tracce o omette di porle. La veterinaria e debunker Giulia Corsini risponde ai critici, mostrando la sua esperienza quotidiana.

La storia del gatto ferito

La tesi di fondo è quella secondo cui nelle ferite di arma da fuoco persone o animali lascerebbero sempre delle tracce di sangue ben visibili. Corsini mostra un esempio tratto dalla sua esperienza di lavoro: la radiografia di un gatto con ferite d’arma da fuoco. «Parliamo di ferite di arma da fuoco e cadaveri», introduce nel suo post Corsini, «visto che sono condizioni che vedo, ho studiato e studio per la mia professione di medico veterinario. Cominciamo con le armi da fuoco: non è vero che una persona o un animale colpito lasci sempre pozze di sangue, anzi. Questo gatto alla visita clinica zoppicava, era evidenti ferite e una frattura, ma non c’era sangue. Per dirla tutta dall’emocromo non era neppure anemico».

Giulia Corsini | Gatto con ferita d’arma da fuoco.

«Ho scoperto che era una ferita d’arma da fuoco solo dalle radiografie», conclude l’esempio Corsini, «in particolare modo dal materiale molto bianco, radiopaco che si vede sia nell’arto che nello stomaco (perché il gatto si è leccato). Il gatto è vivo e sta bene, con un arto in meno».

I corpi di Bucha non sarebbero decomposti abbastanza?

Altre questioni riguardano il modo in cui si decompongono i cadaveri. Anche su questo sussistono diverse teorie. Per esempio, Capuozzo considera che dopo tre settimane i cadaveri di Bucha non sarebbero nello stato di conservazione che vediamo, mentre sarebbe più plausibile ritenerli morti da almeno due giorni, cosa che favorirebbe la tesi della strage prodotta o simulata dagli stessi ucraini. Ecco il parere di Corsini:

Parliamo dei cadaveri e di modificazioni tanatologiche. Capuozzo sostiene di sapere come siano i cadaveri dopo tre settimane ma qualche dubbio viene. I primi fenomeni abiotici sono il raffreddamento del cadavere – continua Corsini -, la temperatura si abbassa nell’arco di mezza giornata. Nel contempo avviene il rigor mortis che si completa nell’arco di 1-2 giorni.



Arriviamo al dunque, ovvero i fenomeni di putrefazione. Questi sono il più importante processo di trasformazione cadaverica e avviene perché i batteri intestinali (oltre che esterni) traslocano nel corpo. La prima cosa che si vede è una macchia verde sulla pancia che poi si diffonde al resto del corpo. Questo processo dipende moltissimo da vari fattori ambientali come la temperatura, l’umidità e ventilazione. Si dice che “un’ora d’estate equivale a un giorno di inverno”, in Ucraina in quel periodo le temperature sono variate da una media di -5 e-0 gradi e solo nell’ultimo periodo 5-15 gradi centigradi, inoltre il clima è stato generalmente secco e ventilato.

