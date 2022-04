Fedez toglie il cerotto dopo l’operazione: «Ho perso quasi 10 chili… non vedo l’ora di tornare sul palco»

Lo fa sapere in una storia su Instagram e ha aggiunto che non vede l’ora di tornare sul palco

A seguito delle dimissioni di fine marzo dall’ospedale San Raffaele, Fedez ha continuato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. «Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato» ha fatto sapere in una delle sue storie su Instagram. Lo scrive in una foto che lo ritrae in bagno a petto nudo con i segni ben visibili dell’operazione, questa volta senza cerotto. Fedez ha anche auspicato di poter tornare presto alla normalità e di «tornare a salire su un palco». Il rapper era stato ricoverato il 22 marzo al reparto solventi del San Raffaele, a Milano, per tumore endocrino al pancreas.

