Esercito comune europeo, sì o no? Picierno: «Inevitabile». Campomenosi (Lega): «Superfluo» – Le interviste

Politica estera e principio di unanimità

Con il trattato di Lisbona, in vigore dal 2009, arriva in Ue la figura dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, carica oggi ricoperta da Josep Borrell. Il trattato prevede anche la possibilità di rafforzare la collaborazione reciproca in materia di difesa (la cosiddetta Pesc), ma malgrado i propositi di creare una visione estera comune, i Paesi membri non sono mai riusciti a finalizzare l’obiettivo. In questi giorni, in occasione della festa europea del 9 maggio e della conclusione dei lavori della Conferenza sul futuro dell’Europa, i maggiori leader europei hanno puntato il dito contro alcuni meccanismi che ostacolano il progetto.

ANSA/RONALD WITTEK | La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola

Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Roberta Metsola e lo stesso Draghi hanno definito necessario il superamento del principio dell’unanimità a favore di una «maggioranza qualificata». «Il punto dirimente riguarda il diritto di veto in politica estera e di difesa, che bisogna abolire subito, senza alcuna esitazione», spiega a Open la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. «È antistorico che le decisioni debbano essere prese all’unanimità: è un meccanismo procedurale che si scontra con la realtà, perché determina paralisi e rallentamenti quando invece, oggi più che mai, servono decisioni tempestive affinché siano efficaci. Il conflitto in Ucraina è la dimostrazione più evidente e lampante di questa esigenza». Come spiega Picierno, tra i punti fondamentali della Pesc c’è l’articolo 42 del Trattato sull’Unione europea che, tra le altre cose, prevede che in caso di aggressione armata al territorio di uno Stato membro, gli altri saranno tenuti a prestare aiuto e assistenza.

«Ciò che manca oggi è il passo successivo, cioè la costituzione di forze europee vere e proprie», dice la vicepresidente. Il tema era tornato nelle agende politiche già nell’agosto del 2021, a seguito del ritiro delle truppe Usa dall’Afghanistan e la riconquista di Kabul da parte dei talebani. Una Nato troppo schiacciata sugli Stati Uniti e sui loro interessi nazionali aveva portato in quelle settimane l’Ue a riprendere in mano il discorso. Oggi, con la Nato diventata il pretesto per Putin di riportare la guerra in Europa e un’Unione ancora debole sulla politica estera, i Paesi europei hanno accelerato con il progetto della Bussola Strategica, un piano di cooperazione che lascia aperta l’ipotesi di un esercito comune. L’Ue sta cercando di riguadagnarsi uno spazio per incidere sui negoziati di pace tra l’Ucraina e la Russia – anche a fronte dell’estrema polarizzazione tra Mosca e Washington -, ma costruire una visione comune non è facile.

Esercito comune: sì o no?

Perché no – L’eurodeputato Marco Campomenosi (Lega)

«Un esercito di Stati che già sono in coordinamento tra loro? Lo troverei superfluo». L’europarlamentare della Lega Marco Campomenosi, intervistato da Open, ha diversi dubbi sui progetti di difesa presentati in Ue in questi mesi. Pur riconoscendo che, in termini di razionalizzazione dei costi militari, l’esercito comune potrebbe avere una sua ragion d’essere, a bene vedere si tratterebbe semplicemente di un «doppione» rispetto alle cooperazioni già esistenti – quella con la Nato su tutte. Secondo Campomenosi, quello su cui bisognerebbe lavorare è una maggiore condivisione di progetti anche in sede europea tra i singoli eserciti, rafforzando contemporaneamente i rapporti con gli attori Nato non europei (principalmente Usa e Regno Unito). Bisogna distinguere, cioè, tra difesa comune ed esercito comune.« Per me è più importante contare all’interno della Nato – spiega – arrivando finalmente a quella spesa del 2%, che da tanti anni gli Usa ci chiedono».

EPA/JULIEN WARNAND | Joe Biden e Charles Michel

Oltretutto, per Campomenosi, il progetto dell’esercito non è esente da rischi. «Non vorrei che qualcuno come la Francia, che storicamente ha rapporti un po’ particolari con la leadership della Nato, voglia spingere su questo progetto per interessi personali». Lo stesso Emmanuel Macron, neoeletto presidente della Francia e a cui spetta la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea fino a giugno 2022, ha puntato molto in campagna elettorale su questo tema. Basti pensare al vertice di Versailles di marzo: essere determinanti negli scenari geopolitici mondiali è da sempre una necessità interna francese propria a tutti i partiti. A preoccupare di più Campomenosi in quest’ottica è la gestione del progetto e chi prenderebbe davvero le decisioni: «Come la Germania ha sempre dettato le scelte in ambito macroeconomico a Bruxelles, così temo farebbe la Francia in tema di difesa e di azione militare», dice.

Davanti a uno scenario del genere, chi garantirebbe gli interessi dell’Italia? E cosa succederebbe se Roma non riuscisse a farsi ascoltare da Bruxelles nelle battaglie per lei importanti? «Diverse volte Bruxelles si è dimostrata lontana dai nostri interessi, e non mi fido di come andrebbero le cose», dice Campomenosi. I dubbi sono legittimati dal fatto che, come detto, nell’Unione europea non esiste ancora una politica estera condivisa che possa orientare chiaramente le decisioni. «Se si riproponesse uno scenario come quello in Libia con la caduta di Saddam Hussein, cosa avremmo deciso di fare con il nostro esercito? Ne avremmo appoggiato la caduta, o lo avremmo difeso? Non esiste un’Europa unita in questo senso. Ed è su questo punto che dovremmo concentrarci».

EPA/RONALD WITTEK

Perché sì – Pina Picierno (vicepresidente del Parlamento europeo)

Per la vicepresidente del Parlamento europeo, però, non si può più fare un ragionamento sulla difesa comune senza parlare di esercito. Soprattutto non ora, nel momento in cui l’Europa ha bisogno di ritagliarsi uno spazio di incisione diplomatico nella crisi con la Russia. «Non può esistere una difesa comune europea senza un esercito, sia per un assunto logico che pragmatico», dice. «Il termine “esercito” viene spesso utilizzato come spauracchio, ma la verità è che avere una forza di difesa e di pace renderebbe autonoma l’Unione ai tavoli negoziali, renderebbe protagonista la politica estera e avrebbe una capacità di intervento difensivo migliore». La costruzione di una politica estera e quella di una politica di difesa, dice, non possono che andare di pari passo. «Una politica estera non supportata dalla condivisione di alcune strutture e apparati militari rischia di peccare di efficacia e di rivelarsi velleitaria».

All’opposto di quanto sostenuto da Campomenosi, per Picierno è proprio chi non vuole un esercito comune a voler mettere davanti i tanti interessi particolari dei singoli Stati, soprattutto in chiave anti-europea: «Vedo interessi che vorrebbero un’Europa debole e priva di centralità politica. E Macron è il primo che vuole un’Europa più forte e autonoma». All’inizio del suo semestre di presidenza al Consiglio Ue, Macron ha lanciato un piano di ristrutturazione delle funzioni e del mandato del Parlamento europeo, che mira a trasferire il potere legislativo e quello strategico dalle singole cancellerie agli organismi europei. Sul rischio di un settore a trazione esclusivamente francese, Picierno ribatte: «È un falso problema. La difesa comune europea e il suo esercito non saranno un ente autogestito, ma guidato in modo collegiale. Verrà gestito con il metodo comunitario, coinvolgendo Commissione e Parlamento Europeo in modo significativo, andando oltre il metodo del voto all’unanimità in Consiglio».

EPA/JULIEN WARNAND | Mario Draghi

Il vantaggio, come detto anche da Draghi nel suo discorso al Parlamento europeo del 3 maggio scorso, si percepirà anche in termini economici. «Oggi le spese militari nazionali sono più alte proprio perché su alcune materie manca il meccanismo di interscambio, di acquisti comuni e di razionalizzazione delle risorse», dice Picierno. «La Nato non verrebbe accantonata, ma sarebbe valorizzato il suo asset difensivo e la sua collegialità. Da sempre la centralizzazione dei costi e la gestione collettiva della difesa sono un bene per i singoli Stati, lo vediamo nei settori della giustizia e della lotta al crimine organizzato. Vincono il coordinamento e gli obiettivi comuni».

