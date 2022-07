Il Carso brucia ancora: picco di Pm10 a Monfalcone, la sindaca: «Non uscite di casa» – Il video

I vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno lavorato per tutta la notte assieme ai colleghi sloveni, alla Guardia forestale e alla Protezione civile per arginare il rogo sul Carso che brucia da ieri mattina. Una ventina di abitazioni sono state evacuate a Sablici, frazione di Doberdò del Lago in provincia di Gorizia. I vigili hanno spento il fuoco approfittando dell’assenza di vento. Un picco notturno elevatissimo di Pm10 nella città di Monfalcone in provincia di Gorizia è stato registrato dall’Arp Fvg: 1.600 microgrammi per metro cubo. Il limite giornaliero è di soli 50 microgrammi. Sono ancora chiuse al traffico l’autostrada A4, nel tratto tra Redipuglia e Sistiana, la strada del Vallone e la ferrovia Venezia-Trieste nel tratto tra Monfalcone e Duino Aurisina.

Dall’alba si sono già alzati in volo nuovamente i Canadair, gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile Fvg. La Fincantieri di Monfalcone è stata chiusa per precauzione. Secondo le prime informazioni il focolaio è stato innescato dalle scintille provocate da una frenata di un treno. Il forte vento che spirava in quel momento sul Carso e la vegetazione secca hanno alimentato rapidamente le prime fiamme. La sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint ha rivolto questa mattina alla cittadinanza un appello: «Non uscite di casa».

