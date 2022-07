Atalanta, dalla Premier arriva Lookman. Pinamonti ancora in piedi

A Bergamo qualcosa inizia a muoversi sul calciomercato. Dopo la bufera per il caso Palomino – risultato positivo ad un test anti doping – l’Atalanta prova a tornare alla normalità: vale a dire al lavoro sul campo e fuori. In particolare, sul fronte entrate, è in arrivo un attaccante che ha scelto di cercare fortuna in Italia dopo l’esperienza in Premier League con il Leicester. Si tratta di Ademola Lookman, attaccante classe ’97 di proprietà del Lipsia, che si trasferirà in Italia a titolo definitivo visto che, al momento i due club, stanno limando gli ultimi dettagli. L’Atalatanta verserà nelle casse del club di proprietà della Red Bull 15 milioni di euro (bonus compresi). L’esterno diventerà il secondo rinforzo in entrata dopo Ederson – arrivato dalla Salernitana – oltre al brasiliano infatti per ora il mercato dei bergamaschi è stato rappresentato esclusivamente dal riscatto di Demiral. Ma c’è ancora molto da fare. Per questo la Dea si sta muovendo per regalare un altro rinforzo in attacco a Gasperini.

Ossessione Pinamonti

ANSA | Andrea Pinamonti esulta dopo un gol realizzato con la maglia dell’Empoli

Nel mirino dell’Atalanta c’è da tempo anche Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter rientrato a Milano dopo il prestito all’Empoli. Gasperini sta insistendo con la società per chiudere l’operazione ma, per ora, i contatti tra la Dea e i nerazzurri non hanno prodotto gli effetti sperati. La sensazione è che per vedere il centravanti a Bergamo serva un’ulteriore sforzo economico per convincere Marotta a lasciar andare il giocatore (magari mantenendo una clausola di riacquisto). Pinamonti ha chiuso l’ultima stagione con un bottino di 13 gol e 36 presenze in Serie A.

