Famiglia travolta da una moto a Bari, muore il padre: «Ha fatto scudo al figlio con il corpo»

Il bambino è ricoverato in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La madre è rimasta illesa

Una famiglia che attraversava la strada è stata travolta da una moto guidata da un 20enne sul lungomare Cristoforo Colombo nel rione Santo Spirito a Bari. Il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita, la mamma è rimasta illesa. Il motociclista è stato medicato sul posto. L’uomo alla guida della moto è indagato per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione il 47enne stava attraversando la strada con la famiglia, moglie e figlio di 7 anni, quando è stato investito dal 20enne in sella ad uno scooter. Il papà avrebbe fatto scudo con il corpo al piccolo. Ora scatteranno i test per il guidatore della moto. La famiglia era originaria di Bitonto.

Foto copertina da: Antenna Sud

