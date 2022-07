No! Vogue non ha pubblicato una foto di Hitler ed Eva Braun nel 1939

Nelle aree della propaganda filorussa e sostenitrice dell’invasione in Ucraina, circola un’immagine dove si sostiene che nel 1939 la rivista Vogue avrebbe fatto un servizio fotografico simile a quello appena pubblicato su Zelensky e sua moglie, ma ad Adolf Hitler e sua moglie Eva Braun. L’obiettivo è quello di sostenere le accuse di nazismo contro il leader ucraino e il presunto sostegno a tale ideologia da parte degli occidentali. L’immagine di Hitler è un falso, modificato ad arte e storicamente scorretto.

Per chi ha fretta

Non risulta alcun servizio fotografico dedicato a Hitler e sua moglie pubblicato da Vogue.

La foto risale al 1940, un anno dopo la pubblicazione falsamente attribuita a Vogue.

La foto di Hitler è stata modificata, rimuovendo una persona che si trovava in mezzo tra i due protagonisti.

All’epoca Eva Braun non era sua moglie. Si sposarono nel 1945.

Analisi

Ecco uno dei post che condivide e commenta l’immagine:

Vogue

1939 Hittler e Eva Brown

2022 VLADIMIR ZELENSKY e OLENA ZELENSKY Entrambe le coppie Sataniche in prima pagina su Vogue Suicidare i propri Popoli è così meritocratico?

Ma si vergognassero senza fine .

L’immagine è circolata in particolar modo tra gli account in lingua portoghese, riproposti poi con la traduzione in italiani via Twitter:

NON È SOLO UNA COINCIDENZA. Hai mai pensato che il “macellaio” russo potesse improvvisamente avere ragione? L’Unione Sovietica (Russia) fu decisiva nella sconfitta del nazismo tanto o più degli USA. È necessario conoscere il passato per giudicare. Zelensky su VOGUE ricorda Hitler

Non è presente nell’archivio di Vogue

Non risulta presente alcun servizio del genere su Hitler nelle edizioni del 1939 della rivista Vogue. Vale lo stesso per le edizioni del 1940.

Foto modificata e non è del 1939

La verifica dell’immagine risulta essere molto rapida. In primo luogo la foto è stata modificata, un fotomontaggio dove è stata esclusa una persona. Infine, la foto risale al 1940, un anno dopo l’attribuzione a Vogue. Ecco la foto originale con la seguente descrizione:

l-r Adolf Hitler, Mrs Morell (wife of the Fuhrer’s private doctor) and Eva Braun in Berghof in Berchtesgaden in Bavaria c. 1940

Non era sua moglie (lo diventerà)

Sappiamo che la donna ritratta era Eva Braun, moglie di Hitler. Nel 1939 e nel 1940 lei era solo la sua segretaria, i due si sposarono solo nel 1945.

Probabile origine

Tra le prime pubblicazioni troviamo quella del 28 luglio proveniente dal canale Telegram della russa Yulia Vityazeva, post citato dal sito russo Tsargrad per sostenere che gli occidentali amano i nazisti.

Conclusioni

Con l’obiettivo di accusare Zelensky e la rivista Vogue di nazismo, è stata creata ad arte una finta pubblicazione del 1939 sbagliando completamente date e fatti storici. L’immagine, inoltre, è stata modificata ad arte.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: