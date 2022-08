Roma, il giallo del tunnel scavato vicino a una banca: uno resta incastrato, in corso i soccorsi. Altri 3 interrogati dai carabinieri

Dalle 12 di oggi, 11 agosto, una squadra del Vigili del Fuoco di Roma è impegnata nelle manovre di soccorso per aiutare un uomo bloccato cinque metri sotto terra. L’intervento è in via Innocenzo XVI nel quartiere Aurelio e secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava scavando un tunnel insieme ad altre tre persone: il cunicolo partiva da un negozio di abbigliamento in cui erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Durante gli scavi la struttura è ceduta. Al momento l’uomo, che secondo le notizie riportate dal Corriere della Sera avrebbe 50 anni, si trova sommerso di terra ma riesce a comunicare con i soccorritori. Per salvarlo è intervenuta un ruspa che ha aperto l’asfalto: intanto un aspiratore sta cercando di rimuovere il terreno sopra di lui.

Le prime ricostruzioni che sono circolate descrivevano l’incidente come l’esito di un piano criminale mal riuscito. La banda dei quattro avrebbe scavato il tunnel per rapinare il caveau di una banca distante circa 300 metri. Nelle ultime ore, come scrive il quotidiano Il Messaggero, questi scenari sarebbero stati smentiti. Al momento però non è ancora chiaro lo scopo del tunnel e nemmeno il motivo per cui la struttura abbia ceduto. I carabinieri hanno sentito gli altri tre che sarebbero stati coinvolti nello scavo.

