Il cavallo sfinito crolla a terra, il cocchiere lo frusta per farlo rialzare. L’orrore a New York, le urla dei passati: «E se fossi colpito tu così?» – Il video

Torna a infiammarsi la polemica sulle carrozze trainate dai cavalli a New York, dopo le immagini scioccanti diventate rapidamente virali in cui si vede un cavallo esausto disteso per terra a Manhattan nel pieno del traffico, mentre il cocchiere continuava a colpirlo ripetutamente ordinandogli di rialzarsi. Le associazioni animaliste americane sono tornate a invocare a gran voce l’abolizione delle carrozze con cavalli per i turisti, insistendo sulla loro sostituzione con dei mezzi elettrici. Un’ipotesi attualmente sotto esame del Consiglio comunale newyorkese.

La vicenda sarebbe avvenuta nel quartiere di Hell’s Kitchen, sulla Nona Avenue e la 45ma strada. Nelle immagini si vede il povero cavallo accasciarsi, mentre l’uomo urla: «Alzati! Alzati! Alzati! Forza alzati!». Alcuni passanti hanno a loro volta attaccato l’uomo, gridandogli contro: «E se fossi colpito tu così?», mentre una donna lo implorava di fermarsi. Alcuni poliziotti hanno provato a bagnare il cavallo con acqua fredda, nella speranza che si riprendesse. Ma ci è voluta un’ora perché l’animale riuscisse a rimettersi in piedi.

