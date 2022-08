Donald Trump, la minaccia dopo il blitz dell’Fbi: «Stanno per succedere cose terribili, il popolo è arrabbiato»

Donald Trump non riesce ancora a digerire il blitz dei federali nella sua residenza di Mar-a-Lago. E continua ad aizzare i suoi sostenitori. «La gente è così arrabbiata per quello che sta succedendo», ha dichiarato in un’intervista esclusiva rilasciata Fox News Digital. L’ex presidente si è dichiarato disponibile a fare «tutto ciò che serve» per «abbassare la temperatura nel Paese». Perché, ha minacciato, se questo non dovesse avvenire, «succederanno cose terribili».

A suo dire, il popolo americano «non sopporterà un’altra truffa». Ha aggiunto di aver provato a contattare il Dipartimento di Giustizia per offrire la sua collaborazione, ma di non aver ricevuto risposta. «Non c’è mai stato un momento come questo in cui le forze dell’ordine sono state usate per entrare nella casa di un ex presidente degli Stati Uniti», ha commentato. Nei quindici scatoloni di documenti sequestrati lunedì a Mar-a-Lago da una trentina di agenti Fbi ci sarebbero informazioni top secret, manoscritti, dossier legati a segreti nucleari e un report sulla Francia.

Dopo l’esecuzione da parte dell’FBI del mandato di perquisizione a casa di Trump, il Dipartimento per la sicurezza interna e il Federal Bureau of Investigation hanno inviato un bollettino alle forze dell’ordine avvertendo di crescenti minacce. Ieri, 14 agosto, una decina di supporter del Tycoon si sono piazzati davanti al quartier generale dell’Fbi, armati. L’11 agosto, invece, il «patriota» Ricky Shiffer aveva provato a irrompere con un fucile nell’ufficio di Cincinnati dell’Fbi, perdendo la vita nel tentativo. Negli ultimi giorni, osserva il bollettino dell’Fbi, sui social sono aumentati gli «appelli generali» alla «guerra civile» e alla «ribellione armata».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: