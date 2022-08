Fiorentina-Empoli, vicino il maxi scambio Bajrami, Kouame-Zurkowski

Il calciomercato di Fiorentina ed Empoli potrebbe chiudersi con un maxi scambio, che cambierebbe gli equilibri di entrambe le rose. Con il passare delle ore infatti si sta delineando sempre più l’operazione che dovrebbe portare Nedim Bajrami a vestire la maglia viola, per la gioia di Italiano che nel corso dell’estate aveva chiesto esplicitamente il centrocampista dell’Empoli. Nel club del presidente Corsi invece si dovrebbero trasferire Zurkowski e Kouame, designati dalla Fiorentina come contropartite per favorire l’arrivo del ventitreenne albanese.

Formula

ANSA | Christian Kouame in azione con la maglia della Fiorentina

L’affare dovrebbe strutturarsi in questo modo: per Zurkowski è prevista la cessione a titolo definitivo mentre Kouame si trasferirebbe a Empoli con la formula del prestito, Bajrami invece diventerebbe un giocatore viola a titolo definitivo. La trattativa potrebbe sbloccarsi già nella serata di lunedì 29 agosto, durante l’incontro in programma tra le dirigenze dei due club. A Bajrami si era interessato anche il Sassuolo ma attualmente, per il centrocampista albanese il trasferimento a Firenze appare l’ipotesi più probabile.

