L’allarme dei grillini: «A Camere sciolte approvate spese militari per 12,5 miliardi»

L’accusa al ministro Guerini: fa passare programmi di riarmo pluriennali sebbene sia in carica solo per gli affari correnti

Nonostante la crisi di governo e lo scioglimento delle Camere, continuano ad andare avanti i progetti di riarmo pluriennali, che vengono sottoposti all’attività parlamentare dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, sebbene il governo sia attualmente in carica solo per il cosiddetto “disbrigo degli affari correnti”. E’ la denuncia del Movimento cinque stelle, che pubblica i dati dell’Osservatorio sulle spese militari italiane. L’investimento pluriennale previsto è di 12,5 miliardi, scrivono i grillini, ma l’onere finanziario complessivo arriva a 22. Come sottolinea il documento dell’Osservatorio, citato dai Cinque stelle, l’accelerazione c’è stata subito dopo la caduta del governo, con i primi cinque programmi (scudo antimissile, armamento droni Predator, elicotteri Carabinieri, sistemi di ricognizione aerea, razzi anticarro) approvati velocemente e all’unanimità dalle Commissioni Difesa di Senato e Camera rispettivamente il 2 e 3 agosto.

Ulteriori sei programmi (nuovi pattugliatori e cacciamine della Marina, ammodernamento degli elicotteri per la Marina, missili antiaerei, ammodernamento di cacciatorpedinieri per la Marina e carri armati per l’Esercito) per 6 miliardi di spesa prevista saranno in votazione nelle medesime commissioni a partire dall’8 settembre. E dieci ancora (elicotteri d’addestramento, gestione droni, navi anfibie per la Marina, radiotrasmissioni, satelliti spia, bazooka, un sistema di piattaforma stratosferica, droni di sorveglianza, potenziamento di capacità per brigata tattica, nuovi carri armati leggeri) sono stati presentati ma non calendarizzati. Potrebbero esserlo anche a pochissimi giorni dal voto.

