Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen: «Quella di Putin è una guerra contro di noi. Le sanzioni rimarranno» – La diretta

«Questa è una guerra contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori. È una guerra che colpisce il nostro futuro, dove si scontrano democrazia contro autocrazia. Con il coraggio necessario Putin fallirà e Ucraina ed Europa vinceranno. Il coraggio ha un nome, è Ucraina». Così Ursula von der Leyen, giacca gialla e camicetta blu in omaggio all’Ucraina, ha parlato davanti al Parlamento europeo. La presidente ha ricordato che dopo l’inizio della guerra un continente intero si è riempito di solidarietà: «Gli europei hanno trovato il coraggio di fare ciò che è giusto. La nostra Unione è stata all’altezza della crisi. Quindici anni fa durante la crisi finanziaria abbiamo impiegato anni per trovare soluzioni. Circa dieci anni dopo, con la pandemia e con l’attacco russo, la nostra risposta è stata invece immediata». Secondo la presidente proprio la reazione immediata delle istituzioni europee ha «riportato in superfice la forza interiore dell’Europa». «Il periodo non sarà semplice – ha continuato – né per le famiglie, né per le imprese: la posta in gioca è altissima per l’Ucraina e per il mondo intero. Saremo messi alla prova da chi intende sfruttare la benché minima divisione tra noi». Le parole della presidente della Commissione europea, pronunciate durante il discorso per lo Stato Unione – quello che a settembre fa un bilancio dell’anno precedente e getta le basi per quello futuro -, scaldano l’europarlamento, che più volte interrompe le sue parole per applaudire. Ospite d’onore la first lady ucraina Olena Zelensky a cui la presidente ha ribadito l’impegno dell’Unione per sostenere economicamente l’Ucraina. «C’è voluto un coraggio immenso per resistere alla crudeltà di Putin, ma tu hai trovato quel coraggio. E una nazione di eroi è sorta», le ha detto von der Leyen, annunciando un’imminente visita a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e discutere dell’ingresso dell’Ucraina nel mercato unico europeo.

Le misure

La presidente ha poi illustrato i piani Ue per affrontare le conseguenze della crisi energetica: «Milioni di europei hanno bisogno di sostegno. Gli Stati membri dell’Ue hanno già investito miliardi di euro per assistere le famiglie vulnerabili. Ma sappiamo che non sarà sufficiente. Per questo motivo proponiamo un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. La nostra proposta raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire il colpo direttamente». Per quanto riguarda i prezzi del gas, von der Leyen ha affermato che bisogna continuare a lavorare per abbassare i prezzi: «Dobbiamo garantire la nostra sicurezza di approvvigionamento e, allo stesso tempo, assicurare la nostra competitività globale. Per questo motivo, svilupperemo con gli Stati membri una serie di misure che tengano conto della natura specifica dei nostri rapporti con i fornitori da quelli inaffidabili come la Russia a quelli affidabili come la Norvegia». Lo sviluppo per von der Leyen deve andare a braccetto con la stabilità: «Gli Stati membri, dice, dovrebbero avere maggiore flessibilità sui loro percorsi di riduzione del debito. Ma ci dovrebbe essere una maggiore responsabilità sul rispetto di ciò che abbiamo concordato». La presidente striglia con il suo discorso anche chi, nei mesi scorsi, ha messo in dubbio i parametri del Recovery Plan chiedendone una revisione: «Abbiamo concepito NextGenerationEU quasi due anni fa – ha affermato-, eppure è esattamente ciò di cui l’Europa ha bisogno oggi. Quindi atteniamoci al piano. Utilizziamo i soldi». Tra le iniziative illustrate dalla presidente della Commissione europea, c’è la creazione di «un fondo sovrano europeo» con cui «aumenteremo la nostra partecipazione finanziaria a importanti progetti di comune interesse europeo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: