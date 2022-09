Lodovica Mairé Rogati e la condanna (prescritta) per calunnia: «È lei la donna che accusa Matteo Richetti»

Si chiama Lodovica Mairé Rogati la donna indagata dalla procura di Roma per stalking nel caso di Matteo Richetti. Presidente di un’associazione contro la violenza sulle donne, è stata condannata per calunnia e stalking nei confronti del suo ex compagno. Accusato di averla stuprata. Della vicenda parla oggi il giornale Domani in un articolo a firma di Emiliano Fittipaldi. E secondo il senatore di Azione e il suo avvocato sarebbe la stessa persona che lo ha accusato in un video di Fanpage di aver commesso abusi sessuali e violenze private nel suo ufficio a Palazzo Madama. Lodovica Rogati è stata condannata in primo grado a 6 anni di carcere per calunnia (ovvero il reato di chi accusa qualcun altro davanti a un’autorità giudiziaria sapendo che in realtà è innocente). Durante l’appello è arrivata la prescrizione del reato. Ma la ragazza ha pagato 50 mila euro di risarcimento alle parti civili coinvolte nel processo.

L’inchiesta, l’accusa, le denunce

Come abbiamo raccontato, nell’inchiesta di Fanpage si narra di due incontri tra Richetti e quella che nell’articolo viene chiamata “Ambra”. Lei voleva un ruolo nella struttura del partito. E ha sostenuto che il senatore di Azione le ha prima chiesto di cambiare modo di vestirsi. Poi ha allungato le mani sotto la sua gonna. Si legge anche di continue chiamate e messaggi insistenti da parte del senatore. «Non riesco a chiudere occhio senza di te», le avrebbe scritto. «Dobbiamo essere felici insieme». Nel novembre 2021 Richetti deposita una denuncia alla polizia postale dopo una serie di insulti arrivati sulle risorse online del senatore. Nell’esposto si parla anche di messaggi volgari inviati allo stesso senatore.

Il 13 settembre 2022, due giorni prima della pubblicazione dell’articolo di Fanpage, Richetti deposita un’altra denuncia. In cui parla di un dossier diffamatorio nei suoi confronti inviato a diverse testate giornalistiche. Richetti afferma anche che alcune sue collaboratrici sarebbero state contattate da una giornalista freelance. Che le avrebbe «invitate» a «rivelare eventuali approcci sentimentali subiti». Sarebbe proprio la giornalista ad aver mostrato i messaggi a Richetti. Il quale sostiene che i messaggi in cui risponde ad “Ambra” che nessuno avrebbe creduto alle sue denunce e la apostrofa come “femminista del c…” siano stati manipolati ad arte.

Chi è Lodovica Mairé Rogati

Lodovica Mairé Rogati si definisce sul suo sito come attrice, sceneggiatrice e conduttrice televisiva. Nata a Roma ma italo-britannica, dice di essere un’attivista per i diritti degli animali. Ha recitato nella sit-com di Mediaset “Sottopeso”. Ed è stata co-protagonista del film “Matrimonio alle Bahamas” con Massimo Boldi. Ha fatto parte del cast de “Il giovane Montalbano” e del film “Loro” di Paolo Sorrentino. Ha fondato l’associazione “Io non ci sto”, nata dal «forte bisogno di sentirsi parte attiva in un mondo ormai quasi del tutto privo di valori, di rispetto verso il prossimo, di amore. Ho voluto trasformare il dolore vissuto sulla mia pelle e nel mio cuore in forza, e soprattutto coraggio, per provare a migliorare la vita di chi soffre, di chi subisce violenza, di chi è rimasto solo, di chi si è abbandonato alla vita smettendo di credere che le cose possano realmente cambiare».

Nel 2010 il suo ex compagno Giorgio Galimberti, giocatore di tennis, la denuncia. L’accusa è di aver spedito immagini hard sue e del tennista risalenti ai tempi in cui erano ancora una coppia. La Rogati controdenuncia Galimberti per stalking. I magistrati archiviano la sua denuncia. Il giudice di pace condanna in primo grado l’attrice a 600 euro di multa e a un risarcimento di 7mila euro. Nel 2016 l’Appello cancella tutto perché il fatto non sussiste. Nel 2013 arriva un nuovo rinvio a giudizio con l’accusa di calunnia e stalking. Aveva accusato l’ex fidanzato e un altro uomo di averla stuprata in un garage. E sostiene anche che i due siano trafficanti di droga. Nel 2016 il pubblico ministero chiede sei anni di carcere. Arriva la condanna a 4 anni.

La denuncia di Richetti e la richiesta di archiviazione

Durante l’appello scadono i termini e arriva la prescrizione. Ma, scrive Domani, gli avvocati della donna confermano al quotidiano che lei ha pagato 50 mila euro di risarcimento alle parti civili. La denuncia di Richetti porta all’iscrizione di Rogati nel registro degli indagati. Il 16 novembre 2021 diventa oggetto di una perquisizione in relazione alle accuse. La procura chiede l’archiviazione nel mese di maggio 2022. In via teorica, sostiene Domani, è possibile affermare che la donna definita come “Ambra” non sia Lodovica Rogati. Ma gli avvocati di Richetti sostengono che questo sia altamente improbabile. E fonti di polizia hanno confermato al quotidiano che si tratta proprio di lei. Ma i precedenti giudiziari della donna non dimostrano, di per sé, che abbia raccontato falsità nei confronti di Richetti. Questo può essere accertato soltanto analizzando i messaggi citati nell’inchiesta di Fanpage. Se sono veri, il senatore rischierebbe un processo.

