Verso il governo Meloni, partita (quasi) chiusa su Camera e Senato. Si fa strada l’ipotesi Casellati alla Giustizia

Gli unici nomi dati per certi riguardano la presidenza di Senato e Camera, dove Ignazio La Russa (Fdi) e Riccardo Molinari (Lega) sembrano mettere d’accordo quasi tutti. Per il resto, a due settimane dal possibile incarico, in mezzo a tanta confusione comincia ad apparire qualche segnale chiaro. Tra questi, risultato dell’incontro di ieri ad Arcore, ci sarebbe – secondo Ansa – lo schema 5+5: cinque ministeri alla Lega e cinque a Forza Italia, che nelle quotazioni è data agli Esteri con Antonio Tajani (anche se il suo nome è in ballo anche per il dicastero della Difesa) che fa pesare non poco i suoi 27 anni nelle istituzioni europee. Nome che darebbe quella «continuità con il Governo Draghi in alcuni aspetti su cui abbiamo condiviso alcune scelte – per citare Adolfo Urso intervenuto a In Mezz’ora in più su Rai 3 – in politica estera e sulla difesa».

Tecnico o politico?

Se è vero che Silvio Berlusconi continua a battersi per dare un incarico di pregio alla fedelissima Licia Ronzulli (Salute, Infrastrutture o Agricoltura), anche Salvini non frena la sua battaglia per la conquista leghista del Viminale, delle Infrastrutture e dell’Agricoltura e avverte gli alleati che eventuali nomine tecniche in area Lega – vedi il prefetto Piantedosi – non devono essere contate nel “Cencelli” di governo. Anche su questo Urso ha chiarito alcuni punti in tv: «Nel governo ci saranno tecnici d’area, personalità che per la loro storia hanno scelto un campo ed hanno condiviso il nostro programma, ma questo sarà un governo politico, con una maggioranza politica. Il primo dopo 11 anni». New entry dell’ultima ora nel totoministri sarebbe la presidente del Senato Elisabetta Casellati per il ministero della Giustizia su cui non ci sarebbero particolari resistenze da parte di Giorgia Meloni, ma che certo salterebbe la fila ai danni di Carlo Nordio e Giulia Bongiorno. Non tramonta il nome di Guido Bertolaso, carta nascosta di Forza Italia in caso l’ipotesi Ronzulli alla Sanità venisse archiviata per sempre.

Cosa va a Fratelli d’Italia

Tutto il resto della torta va naturalmente a Fratelli d’Italia, compresa la casella del sottosegretario alla Presidenza con Giovanbattista Fazzolari, definito il “Gianni Letta” di Giorgia Meloni. Un ministero dello Sviluppo Economico potrebbe andare all’ex presidente di Confindustria, Antonio D’Amato, apprezzato da Fratelli d’Italia. Resta scoperto il ministero dell’Economia che, come detto più volte, dovrebbe andare a un tecnico. Eppure i nomi che circolano in queste ore vanno da Fabrizio Saccomanni a Dario Scannapieco fino a Ignazio Visco, mentre qualcuno giura che la partita con Panetta non sia definitivamente chiusa. Per l’agognato ministero della Famiglia (o Natalità) di Salvini, in corsa ci sarebbero Lavinia Mennuni, Isabella Rauti e Eugenia Roccella, o le leghiste Simona Baldassarre e Erika Stefani.

