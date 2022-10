L’ambasciata russa in Italia contro il giornalista del Corriere Marco Imarisio: «In Occidente isteria nucleare per colpa dei corrispondenti»

L’ambasciata russa a Roma ha attaccato un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera a firma di Marco Imarisio, corrispondente da Mosca del quotidiano di via Solferino. «Attiriamo la vostra attenzione – si legge nel post dell’ambasciata su Facebook, con tanto di foto dell’articolo allegata – sul fatto che nell’articolo di Marco Imarisio sul Corriere della Sera del 10 ottobre 2022 è stato distorto il contenuto del nostro documento dottrinale Fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare». Nell’articolo del Corriere, che analizza le reazioni del Cremlino e le possibili conseguenze dell’attacco al Ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, Imarisio cita per l’appunto il decreto costituzionale russo del giugno 2020, secondo cui la Russia potrebbe rispondere con la forza nucleare nel caso in cui venga attaccata e messa in disuso un’infrastruttura statale «criticamente importante». Ma, secondo l’ambasciata russa, la traduzione sarebbe sbagliata. «In realtà – scrivono – il testo dice quando segue: “Le condizioni che determinano la possibilità che la Federazione Russa utilizzi armi nucleari sono: l’impatto del nemico su strutture statali o militari critiche della Federazione Russa, l’inattivazione delle quali comporti l’impossibilità dell’azione di risposta delle forze nucleari”». Il post conclude: «Forse ci sarebbe meno isteria nucleare in Occidente se i corrispondenti esteri a Mosca facessero traduzioni più accurate ed evitassero la manipolazione del testo».

Immagine di copertina: l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov (ANSA)

