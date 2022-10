Putin torna alla propaganda muscolare, la scena al poligono mentre spara col fucile – Il video

Il presidente russo torna a mostrarsi in prima persona in situazioni forti che lo fanno apparire un leader risoluto. Come le storiche immagini di lui sportivo, o quando a petto nudo andava a pesca

La tv di Stato russa ha mostrato Vladimir Putin in visita a un poligono della regione di Ryazan mentre sparava con un nuovo fucile da cecchino, il Svd. Il video, diffuso dall’agenzia di stampa Tass, mostra il presidente russo che indossa le cuffie e gli occhiali di protezione prima di sparare diversi colpi. Negli anni le immagini del presidente russo in situazioni sportive e machiste sono rimaste nella storia. Già nel 2018 venne ripreso mentre testava l’ultimo fucile da cecchino della russa Kalashnikov. Venne ripreso anche alla guida di un camion, mentre nuotava o praticava sport estremi. In particolare, fecero il giro del mondo e del web le immagini che lo ritraevano giocare a Judo, sport da cui venne sospeso a seguito dell’invasione in Ucraina e a hockey nel 2019. O quando in vacanza si mostrava a petto nudo mentre andava a pesca. Apparizioni che hanno sempre a fattor comune il suo apparire forte, virile e risoluto.

Vladimir Putin mentre pratica Judo

Vldimir Putin mentre gioca a Hockey

Vladimir Putin mentre pesca a petto nudo durante una vacanza

