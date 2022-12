Gary McKee, l’uomo che ha corso una maratona ogni giorno del 2022 (per beneficenza) – Il video

Venti paia di scarpe da ginnastica, più di 15 mila chilometri percorsi e quasi 1 milione di sterline raccolte. È il risultato raggiunto da un londinese di 53 anni, Gary McKee, che nell’ultimo giorno del 2022 ha concluso la sua maxi-maratona lunga un anno iniziata il 1° gennaio scorso, allo scopo di raccogliere fondi da donare in beneficenza a due enti inglesi in prima linea sulla prevenzione e il supporto ai malati di tumore: il Macmillan Cancer Support e il West Cumbria Hospice at Home. Ogni mattina, per 365 giorni, McKee ha indossato le sue scarpe da ginnastica e raggiunto di corsa il suo posto di lavoro: 42 erano i chilometri che lo separavano dal sito nucleare di Sellafield, situato sulla costa del mare d’Irlanda nella contea di Cumbria in Inghilterra. E più lui correva, più aumentavano le donazioni. «Sarà un giorno speciale. Il cancro colpisce tutti, quindi non è solo una cosa della Cumbria occidentale, è una cosa nazionale», ha detto alla Bbc prima del suo rush finale. Per il direttore del West Cumbria Hospice at Home, citato dall’emittente britannica, «Gary non solo ha raccolto fondi per due fantastici enti di beneficenza, ma ha portato “magia” nella comunità locale e ha riunito le persone sostenendolo nella sfida». Ma non è la prima volta che McKee si cimenta in un’impresa di questo tipo. Come riporta il Guardian il suo curriculum da maratoneta è assai lungo: il londinese nei suoi anni ha scalato il Kilimangiaro, attraversato la Nuova Zelanda, fatto la Three Peaks Challenge in meno di 24 ore, saltato giù dagli aerei e camminato sui carboni ardenti. Ma questa volta era diverso. La decisione di intraprendere una maratona lunga 365 giorni per aiutare le persone malate di cancro è infatti legata alla scomparsa di suo padre, morto nel 2005 a causa proprio del peggioramento della malattia. «Volevo fare qualcosa in sua memoria, quindi – racconta al Guardian – sono diventato una raccolta fondi».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: