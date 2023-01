Daouda Diane, l’operaio ivoriano sparito nel nulla ad Acate: arrivano i primi indagati

Il 37enne operaio e mediatore culturale è sparito nel nulla il 2 luglio scorso in provincia di Ragusa dopo aver denunciato in un video l’assenza di sicurezza nel cantiere in cui lavorava

Sono arrivate le prime iscrizioni nel registro degli indagati per la presunta scomparsa di Daouda Diane, l’ivoriano 37enne operaio e mediatore culturale, sparito nel nulla il 2 luglio scorso ad Acate – in provincia di Ragusa – dopo aver denunciato in un video l’assenza di sicurezza nel cantiere in cui lavorava. Le ipotesi di reato su cui stanno indagando i pm, coordinati dal procuratore Fabio D’Anna, sono omicidio e occultamento di cadavere. Prima di sparire, l’ivoriano aveva pubblicato un video in cui denunciava la situazione di caporalato e di mancanza di sicurezza nell’azienda dove lavorare, la Sgv Calcestruzzi, noto cementificio di Acate. Nell’ultimo video, inviato a suo fratello, si sente dire dallo stesso Daouda: «qui il lavoro è duro, qui si muore».

Il telefonino

Dopo un paio d’ore dall’invio dei video, il telefonino del 37enne si è spento. E di lui è scomparsa ogni traccia. Da quanto si apprende dagli inquirenti, sarebbe arrivata la conferma che il padre dell’attuale amministratore dell’impresa SGV Calcestruzzi – dove l’Ivoriano lavorava – ha precedenti per associazioni a delinquere finalizzata alla truffa e alla turbativa d’asta. Carmelo Longo, questo il suo nome, è inoltre fratello di Giovanni, arrestato il 24 ottobre del 2019 nel mezzo dell’operazione denominata plastic free che fece luce sul clan mafioso Carbonaro-Dominante di Vittoria. Si ipotizzavano i reati di associazione mafiosa, estorsione pluriaggravata, detenzione armi, traffico illecito di rifiuti. Carmelo e Giovanni Longo sono figli di Salvatore, ucciso nel 1990 sempre ad Acade, la cittadina in provincia di Ragusa, in un agguato di stampo mafioso nel quale rimase ferito anche un suo collaboratore che all’epoca aveva 18 anni.

