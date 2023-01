Bimba di 10 anni travolta in autostrada: era scesa dall’auto in panne

E’ morta sul colpo una bambina di 10 anni, travolta da un’auto sull’A2, all’altezza dello svincolo di Bagnara. E’ successo tutto ieri sera tardi. La piccola, originaria di Reggio Calabria era in viaggio sull’autostrada, verso nord, con la madre e il compagno di lei. Dal cofano dell’auto su cui viaggiavano un’Audi A3, ha cominciato ad uscire del fumo. Non potendo arrivare in una piazzola per il timore che l’auto prendesse fuoco, il guidatore ha accostato nella corsia di emergenza e tutti e tre hanno abbandonato il mezzo ma appena la piccola è scesa, dal lato sinistro dell’auto, è stata travolta da una Renault Clio guidata da un uomo di 60 anni originario di Oppido Mamertina. La bambina è morta sul colpo ma all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e dei carabinieri, è stato avvertito il pm di turno e l’automobilista alla guida della Renault è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto per consentire all’uomo di farsi assistere da un legale nelle prime fasi delle indagini ma dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di una fatalità.

