Cordoglio e commozione per Vialli. Meloni: «Non ti dimenticheremo, Re Leone». Un minuto di silenzio su tutti i campi questo weekend

Dal mondo del calcio a quello della politica e delle istituzioni, è unanime la commozione e il cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, il grande campione spentosi la scorsa notte all’età di 58 anni, dopo una lunga lotta contro il tumore. «Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all’intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita», ha scritto sui suoi canali social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Quello che ha fatto per la maglia azzurra non sarà mai dimenticato», è l’omaggio che gli rende il presidente della Figc Gabriele Gravina, che si dice «profondamente addolorato» per la scomparsa di «una splendida persona che lascia un vuoto incolmabile, in Nazionale e in tutti coloro che ne hanno apprezzato le straordinarie qualità umane». Per ricordarlo su tutti i campi da calcio, la Federazione calcistica ha disposto che prima del fischio d’inizio di tutte le partite in programma nel fine settimana sia osservato un minuto di silenzio e raccoglimento.

