Francesco Totti, le segnalazioni all’Antiriciclaggio e i 240 mila euro prestati all’amico con la passione per le auto di lusso

Nella storia di Francesco Totti e delle segnalazioni all’Antiriciclaggio torna a fare capolino l’amico D.M. Ovvero colui che ha ricevuto prestiti dall’ex capitano della A.S. Roma. E che sembra avere una strana passione per le automobili di gran lusso. La Verità racconta oggi che l’amico poliziotto (all’inizio si parlava di un dipendente del ministero degli Interni) ha ricevuto prima 160 mila e poi altri 80 mila euro in prestito da Totti. Senza averli ancora restituiti. Si tratta di un «prestito infruttifero» secondo le causali che hanno fatto scattare la segnalazione. Che dipende dai «legami tra le parti». Mentre lo stesso D.M. dice di aver avuto un improvviso bisogno di quel denaro e di averlo chiesto a Totti. Ma poi non lo ha più speso: quei soldi sono ancora sul conto.

Le tre Porsche Cayenne

Ma dalla vicenda quel che si nota è anche la grande passione del poliziotto per le auto di lusso. Nella segnalazione è indicato un bonifico di 27 mila euro per l’acquisto del telaio di una Porsche Cayenne S. acquistata all’estero per essere immatricolata in Italia. D.M. ne aveva anche acquistata un’altra ad aprile 2021, poi venduta ad ottobre. A La Verità D.M. aveva spiegato tutto così: «La Cayenne? Vabbeh ma io quella ce l’ho. No, non ce l’ho, l’ho venduta. Ce l’ho, ma mica è per Francesco che l’ho venduta». D.M. era stato avvistato anche su una Lamborghini Ursus. Della quale prima aveva detto che era di Totti. E poi che gli era stata noleggiata da un amico. Un’altra Porsche D.M. l’aveva comprata nel maggio 2019 per poi rivenderla a un autosalone un anno dopo.

La storia di Massimo Torcolacci

Massimo Torcolacci è invece il proprietario di Automotocash srl. E anche del salone Auotocash che si trova sulla Prenestina. A ottobre l’autosalone aveva acquistato una delle Porsche di D.M. Nel 2016 invece era stato segnalato all’autorità giudiziaria per riciclaggio di autovetture. «Sono andato al processo come testimone perché la mia posizione è stata immediatamente archiviata», fa sapere lui a Giacomo Amadori. Una delle auto a noleggio della Motocash è una Ferrari Gtc4 gialla. È la stessa, dice l’articolo, che compare al funerale di Nicholas Orsus Brischetto, giovane di origine rom che si è schiantato sul Raccordo Anulare con un’Audi presa a noleggio (da un’altra società). Un murale a lui dedicato è stato cancellato dalla polizia.

Danilo Valeri e le auto a noleggio

Tortolacci spiega al quotidiano che molti noleggiatori romani hanno fornito auto di grossa cilindrata per i funerali di quel ragazzo «in forma di rispetto. Poi magari sono state usate anche in modo un tantino esagerato». Un’altra auto di Autocash, ovvero una Mercedes G63 Amg, è immortalata in una delle storie di Danilo Valeri. Ovvero il ventenne rapito a Roma e poi rilasciato in circostanze ancora da chiarire. Danilo è figlio di Maurizio detto Il Sorcio, indicato in alcune indagini come coinvolto nello spaccio di droga a San Basilio. Un filmato di Danilo Valeri in auto dopo il rapimento finì sui social network nei giorni immediatamente successivi.

