‘Ndrangheta nelle ferrovie. Arrivano le prime condanne: fino a 7 anni per i fratelli Aloisio

Sono arrivate le prime condanne generate dall’inchiesta che coinvolge oltre 40 persone indagate per le presunte infiltrazioni di cosche mafiose della ‘Ndrangheta nei lavori di manutenzione della rete ferroviaria italiana. Già lo scorso febbraio, 15 persone erano state arrestate nell’ambito dell’inchiesta. Il giudice dell’udienza preliminare (Gup) Luca Milani ha inflitto al termine del processo abbreviato, la scorsa settimana, pene che vanno da 1 anno e 4 mesi fino a 7 anni per 14 degli imputati che erano stati arrestati in misura cautelare. Su di loro, la pm della direzione distrettuale antimafia (Dda) Bruna Albertini, aveva espresso l’accusa secondo la quale gli imputati farebbero parte di una «associazione per delinquere, operante tra Varese e Milano e zone limitrofe nonché sull’intero territorio nazionale avente solidi e perduranti legami con la cosca ‘ndranghetana Nicoscia-Arena» di Isola di Capo Rizzuto (CR).

I reati contestati

Tra i condannati ci sono i fratelli Aloisio, imprenditori considerati «contigui alla ‘Ndrangheta». Pene corpose per tutti e quattro. Sette anni per Maurizio, sei e mezzo per Antonio, quattro anni e otto mesi per Francesco e quattro e due mesi per Alfonso. Inoltre, è stata disposta la confisca per beni e fondi del valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Vengono ipotizzati anche reati tributari bancarotta, riciclaggio, autoriciclaggio. A questi, per alcuni si aggiunge l’aggravante dell’associazione mafiosa, dato che con i proventi dell’attività illecita, alcuni degli indagati avrebbero foraggiato detenuti a loro vicini e le rispettive famiglie.

Gli indagati in attesa di giudizio

Il giudizio è congelato, invece, per alcuni degli altri indagati come Maria Antonietta Ventura, ai vertici del del Gruppo Ventura, (fu anche candidata dal centrosinistra e Cinque stelle alla presidenza della Calabria) ed Alessandro e Edoardo Rossi, alla guida dell’omonima multinazionale che lavora pure in Svizzera e nel Nord Europa. Si deve attendere, infatti, la decisione del Tribunale del Riesame contro il rigetto della misura cautelare voluta dall’ex gip Giusy Barbara. Che non vedeva «sussistenti indizi di colpevolezza» dell’associazione mafiosa per gli imputati.

Il monopolio negli appalti di Rfi

Le azione della ‘Ndrangheta si sarebbero svolte su tutto il territorio nazionale, ma più intensamente in Lombardia. Gli indagati hanno legami con imprese che si sono aggiudicate sistematicamente gli appalti di Rfi – che nel caso è parte offesa – per la manutenzione della rete. Un «sostanziale monopolio» contestato a C.C.F. Costruzioni Generali spa, Gefer srl, Armaferspa, Globalfer spa, Salcef spa, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie spa, Fersalento srl, Euroferroviaria spa. Le società inoltre, avrebbero controllato la manovalanza in maniera eccessiva, impedendo qualsiasi richiesta di miglioramento delle condizioni di lavoro.

