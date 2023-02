La Meloni ai suoi: «Non rispondete più al Pd su caso Cospito». La premier sospetta il complotto: «I contorni della vicenda sono inquietanti»

Un messaggio urgente, contrassegnato da tre stelline iniziali: «Carissimi, come forse avrete letto ho lanciato un appello a tutti a smorzare i toni della polemica in relazione al caso Cospito». Così Giorgia Meloni scrive ai suoi nella chat whatsapp dei parlamentari FdI. Una giornata di missive per la premier, che dopo aver inviato una lettera al Corriere della Sera per esprimersi sulle dichiarazioni divulgate alla Camera da alcuni rappresentanti del suo partito, ora si rivolge privatamente ai suoi, confessando di essere preoccupata. «Per il clima che si sta creando attorno a questa vicenda e alla minimizzazione che vedo da parte di molti». La premier continua, menzionando quanto accaduto nelle ultime ore in diverse parti d’Italia: «Le auto incendiate, i manifesti che additano “presunti” assassini di Cospito all’università, le minacce di morte, gente messa sotto scorta e dall’altra parte chi finge di non vedere». Meloni va avanti accusando tutti quelli che «giustificano» tutto questo, non risparmiando tra parentesi un riferimento alla stampa: «Leggevo un lunare articolo nel quale si sostiene che inventiamo pericolo finti per poi imporre scelte di limitazione di libertà». «E chi soffia direttamente sul fuoco (vedi alcuni titoli de “il domani”». Pochi giorni fa il quotidiano ha pubblicato l’articolo “Meloni è pronta a far morire in carcere l’anarchico Cospito” che ha destato non poche polemiche e su cui la premier è tornata proprio parlando con i suoi parlamentari.

«Spero di esagerare, ma anche la tempistica è inquietante»

Dopo il riassunto del clima politico e sociale degli ultimi giorni, la teoria del complotto. «Tutti i contorni di questa vicenda sono abbastanza inquietanti», confessa Meloni, «compresa la tempistica che quasi sovrappone la nascita del governo all’inizio dello sciopero della fame di Cospito». La premier continua: «E’ possibile che io stia esagerando e spero sia così, ma comunque vada spero che tutti siano concentrati e seri». Poi il riferimento ai commenti che nelle ultime ore sono arrivati dall’opposizione: «Dalle risposte al mio appello credo che l’opposizione preferisca continuare ad alimentare la polemica». Poi l’ulteriore invito ai suoi: «Comunque vada, vi invito a non partecipare. Continuiamo a lavorare per cercare di dare risposte», conclude la presidente del Consiglio ringraziando tutti.

