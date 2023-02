Milano Fashion Week? Occhio a chi gioca sulle assonanze per organizzare casting che non hanno niente a che vedere con la settimana della moda

Con un fatturato 2022 di 98 miliardi di euro, in crescita del 18% sul 2021, la Milano Fashion Week Women’s Collection del 2023 arriva carica di aspettative. Nel capoluogo lombardo, dal 21 al 27 febbraio, la settimana della moda attirerà le attenzioni di appassionati e operatori del settore. Ma non solo: migliaia di aspiranti modelli subiscono la fascinazione per la passerella, per gli abiti così estroversi da poter essere utilizzati solo durante le sfilate, per i luccichii delle paillettes, per i flash dei fotografi. È una carriera ambita e, per la quale, tanti ragazzi sono disposti a fare sacrifici. Come aspettare in coda in una strada defilata in zona Stazione Centrale. Via Giulio Tarra, Milano, 10 febbraio. Un cartello indica «casting Shon Balaish», con un logo di tale «Milan fashion tour». La prima impressione, anche per l’ineccepibile senso estetico dei ragazzi in fila, è che si tratti di un reclutamento di modelli e modelle. Su internet, però, non c’è alcun sito che faccia riferimento all’evento o a Shon Balaish. Magari è un nome che non dice nulla a chi non è esperto di moda.

I social network chiariscono il quadro. Shon Balaish, primo risultato dei motori di ricerca? Il suo profilo Instagram. Pare sia un modello israeliano, nato nel 1990 a Tel Aviv. I follower sono 275 mila precisi e l’account è verificato. Tuttavia, qualcosa di poco nitido emerge già dalla bio pubblicata sul social. L’«organizzatore di eventi» e «modello internazionale» afferma di essere proprietario di tre realtà imprenditoriali. La prima, Luxury Parties By Shon Balaish. Come descrizione, «organizzatore di eventi di ogni genere a livello internazionale». Cliccando sul link al sito web indicato sulla stessa pagina, quest’ultimo risulta irraggiungibile. Un altro sospetto emerge scorrendo i post dell’account da 22 mila follower: nonostante il numero di seguaci, i mi piace sono pochissimi. Stessa dinamica sul secondo profilo a cui rimanda Shon Balaish, un negozio di abbigliamento i cui capi portano le sue iniziali: 11 mila follower, penuria di mi piace. Il terzo collegamento è quello che porta da Israele in Lombardia: la pagina di Milan fashion tour.

Inutile dirlo, anche questa pagina risulta dopata con seguaci non reali che causano una carestia di interazioni ai post. Nessun sito web collegato all’evento meneghino, nessuna citazione sui giornali di settore. Ma in generale, Shon Balaish è un fantasma anche sui motori di ricerca. Per scoprire qualcosa in più sull’evento in corso oggi, bisogna spulciare le story dei profili sopra citati. Su tutti, vengono riproposti gli stessi contenuti, con una qualità grafica amatoriale. In uno di questi, scritto in lingua ebraica su una locandina stravagante, c’è un link. Cliccandoci su, si viene reindirizzati a una chat di Whatsapp con numero israeliano e la foto del profilo di Shon Balaish. In una story successiva, su sfondo nero e in lingua inglese, si legge: «Buona fortuna a tutti i modelli provenienti da tutto il mondo con il nostro casting a Milano. Selezioneremo più di 70 modelli per il nostro progetto questa volta».

Avanziamo il beneficio del dubbio sull’affidabilità dell’operazione: magari Shon Balaish è uno sconosciuto nel mondo occidentale mentre, in Medio Oriente, è la star della moda che mostra di essere su Instagram. Oppure, gli aspiranti modelli che oggi hanno atteso in coda fuori dall’hotel Nyx di Milano sono consapevoli di posare con i capi di abbigliamento del negozio online di Shon Balaish. Le loro foto saranno caricate sui profili social del brand e sul sito dello shop, zeppo di felpe e t-shirt senza velleità. Ultima ipotesi, gli aspiranti modelli saranno arruolati come figuranti per un «fashion show» organizzato sempre da Shon Balaish, sempre all’hotel Nyx, il prossimo primo marzo. Nulla di illecito, ma lontano dalla narrazione patinata che il modello fa di sé sul suo account principale. Per chiarezza, va sottolineato che tale Milan fashion tour non ha nulla a che vedere con la settimana della moda che tutti conoscono. Infine, i tre tentativi di entrare in contatto telefonicamente con l’hotel Nyx di Milano, dove ha luogo il casting, non hanno ricevuto alcuna risposta.

