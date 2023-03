Maxi incidente sull’A4 alle porte di Milano, morte due donne nello schianto tra due auto e un camion

Due donne sono morte in un grave incidente lungo l’autostrada A4 all’altezza di Cascina Merlata, alle porte di Milano, tra le uscite di Pero, Fiera Milano e viale Certosa. Le vittime di 58 e 15 anni erano a bordo di una Opel Corsa e lo scontro ha visto coinvolti un camion e due auto. Quattro persone, due uomini e due donne, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Si tratta di un 39enne e una 21enne che sono ricoverati al San Carlo e di altri due, un 69enne e una 63enne, che sono invece al Niguarda. Tutti in codice giallo e non in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco, l’elisoccorso del 118, gli agenti della Polizia stradale e i dipendenti di Autostrade per l’Italia. La società riferisce di rallentamenti in direzione Venezia. Questo è il terzo incidente che si verifica in quel tratto autostradale nella ultime settimane. L’ultimo, in ordine di tempo, era avvenuto lo scorso mercoledì 22 febbraio dove la 33enne Beatrice dell’Orto ha perso la vita dopo un tamponamento con un tir.

ANSA / Vigili del fuoco | Incidente sull’A4, 3 marzo 2023

