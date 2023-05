Maltempo in Emilia-Romagna, l’offerta dell’ex deputato Pd Di Maio a Forlì: «Prendo in casa chi non ne ha più una»

Il maltempo continua a devastare l’Emilia Romagna, in particolare nelle zone tra le province di Forlì e Cesena, dove si sono registrate anche 3 vittime e le autorità e i vigili del fuoco sono alla ricerca di almeno 4 dispersi. E sono centinaia le persone rimaste senza casa dopo l’esondazione di diversi fiumi e torrenti, con l’acqua che ha invaso le abitazioni e reso necessario le operazioni di evacuazione. E c’è chi, come l’ex esponente del Partito Democratico e passato nel 2019 a Italia Viva, Marco Di Maio, ha deciso di aprire le porte della propria abitazione a chi dovesse aver bisogno di un posto dove stare al riparo, o anche solo mangiare un piatto caldo o farsi una doccia, dopo aver abbandonato la propria casa in fretta e furia a causa degli allagamenti. E l’ex deputato del Pd sui social scrive: «Per chi ne avesse bisogno a casa nostra abbiamo a disposizione una stanza doppia con servizi. Le nostre porte sono aperte senza timore. Anche per un pasto caldo, una doccia o quanto più possa servire. Ce la faremo». Insomma, un gesto di solidarietà e una mano tesa a chi ha davvero bisogno di un riparo e di un pasto caldo, il minimo indispensabile dopo aver perso tutto.

