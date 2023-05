Elezioni in Molise, pasticcio della Dc. La lista dell’ex ministra Trenta viene esclusa: presentata con 5 minuti di ritardo

Resteranno 15 le liste che si contenderanno i voti per le Regionali, in Molise, i prossimi 25 e 26 giugno. Quattro i candidati presidenti. A trenta giorni dall’apertura dei seggi, era possibile presentare al Palazzo di giustizia di Campobasso le liste per la corsa elettorale. E ci sarebbe stata anche una quinta candidata, se i mandatari elettorali non fossero arrivati con cinque minuti di ritardo oggi, 27 maggio. La Democrazia cristiana aveva trovato i nomi e stilato l’elenco dei candidati consiglieri a supporto di Elisabetta Trenta. La lista allestita per l’ex ministra della Difesa, però, non ha ricevuto il nulla osta, poiché è stata depositata alle 12.05. Nel Palazzo di giustizia si sono registrati alcuni momenti di tensione in seguito all’esclusione di Trenta. A concorrere per la carica di presidente del Consiglio regionale del Molise, dunque, restano le coalizioni di centrodestra, con Francesco Roberti, e centrosinistra, con Roberto Gravina, insieme a Emilio Izzo con Io non voto e Nicola Ninni con Forza nuova.

