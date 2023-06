Il necrologio di Carla Dall’Oglio, la prima moglie Berlusconi: «Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà»

«Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito». È il necrologio di Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio Berlusconi, e posto in cima ai necrologi pubblicati oggi sul Corriere della Sera. Negli ultimi anni, le notizie e le apparizioni pubbliche della prima moglie del Cav sono state pochissime. La sua ultima apparizione pubblica risale infatti al 2009, quando il Comune di Milano consegnò alla figlia Marina la Medaglia d’Oro del Comune di Milano. Originaria di La Spezia, classe 1940, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio incontrò per la prima volta Berlusconi nel 1964 e scattò il colpo di fulmine tra i due.

La fine del matrimonio

Un anno dopo Dall’Oglio e Berlusconi convolarono a nozze, e dal loro matrimonio nacque prima Maria Elvira (Marina) nel 1966 e poi, a tre anni di distanza, nel 1969, il secondogenito Pier Silvio Berlusconi. Il matrimonio finì nel 1980, quando Berlusconi iniziò a frequentare Veronica Lario, mentre la separazione ufficiale tra Dall’Oglio e Berlusconi avvenne nel 1985. Dopo la fine del matrimonio, Dall’Oglio non rilasciò mai nessuna intervista. Come raccontato da Paola Di Caro su Sette, dopo il divorzio i rapporti tra Dall’Oglio e Berlusconi rimasero civili, senza polemiche pubbliche, mantenendo nel corso degli anni un saldo rapporto di rispetto reciproco. Secondo molte indiscrezioni, il lascito dopo la separazione fu contenuto, e Dall’Oglio non chiese mai più di quanto deciso durante il divorzio.

L’assegno di separazione

Secondo alcuni retroscena, Dall’Oglio diede un’unica indicazione a Berlusconi per l’assegno di separazione: «Scrivici quello che vuoi». Negli anni successivi sono state pochissime le apparizioni pubbliche di Dall’Oglio, così come sono pochissime le foto che la ritraggono a fianco di Berlusconi, se non quelle ufficiali di famiglia, assieme ai due figli. Un legame solido che malgrado la separazione, si è fondato sul rispetto reciproco e sull’affetto, in particolare con entrambi i figli, Marina e Pier Silvio, e i nipoti. E anche nell’ultimo pensiero rivolto all’ex marito, la signora Dall’Oglio ha mantenuto toni eleganti, pacati rimanendo lontana dai riflettori e dai clamori.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: