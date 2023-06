Usa, la strategia di Trump per sostenere le (crescenti) spese legali dei suoi processi

Per far fronte ai crescenti costi legali derivanti dall’aumento delle inchieste, sia a livello statale e pure federale in cui è coinvolto, Donald Trump sembra aver trovato uno stratagemma. Secondo il New York Times, infatti, l’ex presidente avrebbe iniziato a dirottare una parte del denaro che sta raccogliendo dalla sua campagna presidenziale per il 2024 verso il suo political action committee (PAC) «Save America», un comitato che raccoglie fondi tra i propri membri per effettuare donazioni a sostegno o per ostacolare candidati, referendum o iniziative legislative. Quest’ultima mossa del repubblicano, spiega il quotidiano americano, solleva ora nuovi interrogatori sia su come l’ex presidente stia effettivamente pagando le spese legali – che potrebbero ammontare a milioni di dollari -, ma anche sulla possibilità che il PAC in questione «Save America», fondato dallo stesso a novembre del 2020, stia attraversando una crisi finanziaria. Dal lancio della sua campagna presidenziale per ogni dollaro raccolto online, – spiega il Nyt – 99 centesimi venivano investiti per la corsa alla Casa Bianca, il restante 1 centesimo andava direttamente nelle casse del suo comitato. Ma tra febbraio e marzo Trump avrebbe modificato questa ripartizione. Ora la quota destinata per la sua campagna è stata ridotta al 90%, mentre il 10% andrebbe a «Save America». Questo significa che in base ai dati di raccolta fondi annunciati dalla sua stessa campagna, la mossa del Tycoon potrebbe aver già dirottato almeno 1,5 milioni di dollari verso il Pac.

Le spese sotto controllo

Secondo alcuni osservatori statunitensi, ci sarebbero inoltre segnali che indicano che i responsabili della campagna di Trump stiano monitorando attentaptamente tutte le spese in uscita relative alla corsa alla Casa Bianca del tycoon. Nell’ultimo periodo, Trump, avrebbe infatti partecipato solamente a eventi organizzati da altri gruppi, invece di organizzare i propri raduni politici, che sono stati decisivi nelle sue due passate candidature alla presidenza. Fonti del Nyt che hanno contatti con i responsabili della campagna di Trump, hanno affermato che la decisione di limitare il numero dei grandi comizi politici è legata tanto al risparmio, quanto alla volontà di utilizzare metodi più tradizionali per raggiungere gli elettori.

