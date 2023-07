Tel Aviv, ferite almeno 5 persone travolte da un’auto alla fermata del bus: attentatore morto dopo una sparatoria – I video

Una donna di 46 anni sarebbe in gravi condizioni secondo i media israeliani

Sono almeno 5 le persone rimaste ferite da un’auto che le ha travolte mentre si trovavano alla fermata di un autobus in Pinchas Rosen Street, a Nord di Tel Aviv. Secondo la polizia si è trattato di un attentato. Dopo che l’uomo ha colpito chi si trovava alla fermata dell’autobus è iniziata una sparatoria con un civile che lo avrebbe ucciso. Secondo i media israeliani, l’attentatore era Hassima Halaila, un 23enne palestinese di un paese vicino Hebron, in Cisgiordania. Il ragazzo si trovava a Tel Aviv con un permesso per cure mediche. Da Gaza, Hamas ha inneggiato all’attacco definendolo «un’eroica vendetta» dell’operazione militare a Jenin.

