Lodovica Rogati, l’attrice del caso Richetti e le minacce alla regista: «Ti sparo a te e al gatto»

Lodovica Mairé Rogati è l’attrice e showgirl che nel settembre 2022 indagata per stalking nei confronti del parlamentare di Azione Matteo Richetti. In un video di Fanpage aveva accusato il senatore di aver commesso nei suoi confronti abusi sessuali e violenze private nel suo ufficio a Palazzo Madama. Successivamente è emerso che Rogati era stata condannata per calunnia nei confronti dell’ex compagno. Ma anche che aveva incontrato poliziotti e magistrati. E che aveva minacciato di morte i vicini di casa. Oggi Il Messaggero scrive che l’attrice è stata rinviata a giudizio per stalking e diffamazione. L’accusa dice che Rogati ha minacciato di morte una fotografa per avere delle sue foto.

Lo scatto con il gattino

La vicenda comincia nel febbraio 2018. Rogati vuole delle fotografie per un booklet. Si rivolge alla figlia del regista Umberto Marino, Francesca. Si accordano per uno shooting di venti foto. Ma durante gli scatti Rogati si fa fotografare anche con il cucciolo di gatto della fotografa. Quando Francesca Marino invia le foto a Lodovica Rogati – comprese un paio con il gatto – cominciano, secondo l’accusa, le persecuzioni dell’attrice. Che lamenta non siano state consegnate tutte le foto. «Tu prega solo Dio di non incontrare mai me o il mio compagno per strada», si legge in un primo messaggio su Whatsapp riportato nel capo d’imputazione. E ancora: «Se ti azzardi a fare anche solo un altro commento su di me, come quelli che mi hanno riferito adesso ti denuncio per diffamazione e calunnia e non solo!». Arrivano anche minacce ai familiari: «Tu sei figlia di qualche fallito artistoide.. Io invece di chi ti spacca il c… in Tribunale e ti fa finire a vendere il pesce al mercato».

Le minacce

Le minacce non finiscono. Pochi giorni dopo diventano invece più esplicite: «Ti sparo a te, al gatto, al nano, a tutta la famiglia di falliti disoccupati. Ti sfondo la porta di casa coi fratelli miei e mi porto via il computer e ti do fuoco a tutto!». Sostiene anche di poter aggirare i dispositivi di sicurezza del condominio: «Non c’è fretta, io ho già il codice da stamattina per aprire quella sbarra. Alle 18 ero lì. E lo posso avere ogni secondo». In un post su Facebook l’imputata avrebbe anche criticato gli scatti: «Sono sempre tutte uguali le foto di Francesca Marino. Fintissime». E ancora: «Ma se nessun vero attore va da lei ci sarà un motivo». Infine arriva il rinvio a giudizio.

