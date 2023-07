Anche un bambino di 4 anni trovato morto tra i migranti soccorsi in mare: era con la madre

È stato trovato il corpo di un bambino di 4 anni (e non di un neonato come inizialmente appreso e scritto) tra le 50 persone migranti che sono state soccorse in mare nelle ultime ore. Il corpo era a bordo della nave Dattilo della guardia costiera, che ha sbarcato centinaia di migranti al porto di Reggio Calabria. Sul posto è intervenuta la Prefettura, guidata da Massimo Mariani, che ha predisposto l’assistenza psicologica alla madre, la quale si trovava con il piccolo. Non ci conosce ancora la nazionalità della donna, ma è certo che faceva parte del gruppo di migranti che sono stati soccorsi in mare e che non provenivano da Lampedusa. La Polizia sta effettuando i controlli di prassi e probabilmente nelle prossime ore l’autorità giudiziaria sequestrerà la salma e disporrà l’autopsia. Al momento, infatti, non si conoscono le cause del decesso. Parte delle restanti persone migranti verranno ospitate nella palestra di una scuola.

Foto di copertina da archivio

