Trapani, riconosciuto il cambio di nome e identità a una donna transgender senza operazione: è la prima volta in Italia

Il tribunale di Trapani ha approvato il cambio di nome per una donna transgender anche se questa non si è sottoposta a un’operazione chirurgica per la riassegnazione sessuale. Si tratta di un caso unico in Italia, che è arrivato a compimento solo al termine di una battaglia giudiziaria durata quasi vent’anni. A raccontare la vicenda è la diretta interessata: Emanuela, 53 anni e residente a Erice, nel Trapanese. In un’intervista all’edizione locale di Repubblica, la donna ha spiegato la propria storia. «Non avere l’organo sessuale femminile non compromette il modo in cui mi percepisco, le mie sembianze non offuscano la mia identità femminile», racconta Emanuela. In Italia, per poter cambiare la propria identità di genere all’anagrafe occorre aver effettuato un intervento programmato una terapia ormonale. Un percorso che Emanuela ha deciso però di non intraprendere. «Quando i medici mi hanno spiegato le conseguenze, vista l’alta invasività del trattamento, ho scelto di non farlo e di vivere in armonia con il mio corpo», spiega la donna.

Nonostante questo, lo scorso 6 luglio il tribunale di Trapani le ha finalmente riconosciuto alla richiedente il diritto di cambiare nome e identità di genere anche sui documenti. Un caso unico in Italia, che – spiega Repubblica – è stato reso possibile da un principio estrapolato da una sentenza della Corte di Cassazione del 2015. In quell’occasione, i supremi giudici avevano consentito a un’altra donna transgender di legittimarsi come tale prima di sottoporsi a un’operazione, che però era stata pianificata. Secondo il giudice del tribunale di Trapani, questo dimostrerebbe che l’organo sessuale maschile non è di impedimento alla percezione che Emanuela ha di sé come donna. La 53enne ha raccontato di sentire dentro di sé «un universo femminile» fin da quando aveva 5 anni, perché «quando si è transgender il bambino o la bambina percepisce la sua identità nell’immediato». La battaglia giudiziaria portata avanti da Emanuela per vedere riconosciuti i propri diritti è stata lunga, ma la speranza è che possa ispirare anche altre persone che si trovano ad affrontare situazioni simili alla sua: «Spero che la mia esperienza possa essere di aiuto per chi, nelle mie stesse condizioni, teme di rivolgersi alla legge affinché venga loro riconosciuto il diritto di essere se stesse», spiega Emanuela. Che poi aggiunge: «Noi transgender siamo viste come alieni, quando basterebbe conoscerci per capire che siamo persone come tutte le altre».

Credits foto: EPA/Jeffrey Arguedas

